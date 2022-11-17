Журналистка «Интертат» и «Татар-информ» Энже Габдуллина участвует в конкурсе «Татар кызы»

Журналистка ИА «Татар-информ» и электронной газеты «Интертат» Энже Габдуллина прошла в финал республиканского этапа международного конкурса «Татар кызы». Выступление финалисток состоится 11 декабря в Казани.

«Я еще с первого курса университета мечтала принять участие в этом конкурсе. Мне говорили, что я просто обязана попробовать, что у меня большие шансы победить. Но для этого надо быть хорошо подготовленной психологически. В прошлом году из-за пандемии не смогла поучаствовать, а в этом году, наконец, решилась», — рассказала Энже корреспонденту «Татар-информа».

Республиканский конкурс проходит в три этапа. В зональном туре участницы представили портфолио и визитку. Из 40 девушек были отобраны 14, Энже оказалась среди них. Она подготовила для жюри видеоролик о своей профессии, спела и ответила на интеллектуальные вопросы.

В июне в культурном центре «Сайдаш» состоялся полуфинал конкурса. До этого участницы в Национальной библиотеке РТ прошли викторину, тест, а также представили свой творческий номер. На этом этапе испытание прошли 30 участниц, и 12 из них прошли в финал.

Две победительницы республиканского конкурса — обладательницы гран-при и титула «Казан гүзәле» («Краса Казани») представят Татарстан на международном конкурсе «Татар кызы».

«Для меня это не просто конкурс песен, творчества, фольклора. Очень важны интеллектуальный уровень, обладание знаниями, гармония, целостность внутри. Я считаю, что этот проект повышает имидж татарских девушек и развивает их как личность. Для меня большая гордость принять участие в конкурсе „Татар кызы“», — оделилась Энже Габдуллина.

В 2021 году девушка стала победительницей в конкурсе среди студенток «Яз гүзәле» в номинации «Иң зыялы кыз» («Самая интеллигентная»).

Энже Габдуллина родилась и выросла в селе Такталачук Актанышского района Татарстана. Ей 22 года. Выпускница Высшей школы журналистики Казанского федерального университета. С 2018 года — сотрудница татарской редакции «Татар-информа» и сайта «Интертат».