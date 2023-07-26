Журналистка филиала «Татмедиа» получила премию имени Арсеньева

Журналистка газеты «Челнинские известия», филиала АО «Татмедиа», Эльвира Мухаметдинова стала лауреатом общероссийской литературной премии имени Арсеньева, что предполагает выплату полумиллиона рублей. Наградил победительницу президент фестиваля «Литература Тихоокеанской России», соучредитель премии «Главкнига» Вячеслав Коновалов.

«В этом году мы решили наградить человека, который пишет кратко и емко», — заявил Коновалов.

В феврале этого года организаторы приняли решение об учреждении специальных сессий премии имени Арсеньева — для поощрения авторов произведений, связанных с освещением событий специальной военной операции на Украине. Учредители специальных сессий отошли от общепринятого принципа оценки произведений по форматам подачи, сочтя, что каждая номинация — это в первую очередь смысл, а не формат.

В частности, награда в номинации «Ждем тебя!» вручается за истории семей защитников Родины, за произведения о чувстве гордости семей участников спецоперации за сына, мужа или отца, за истории, вызывающие желание «изменить свою жизнь, став героем и защитником своей семьи и страны», а также за материалы, вызывающие «чувство гордости, единения и общности» среди граждан России.

«Не ожидала столь высокой оценки своей работы. Я считаю, что она в большей степени принадлежит героям моих публикаций, которые каждый день что-то делают для того, чтобы одержать победу», — сказала Эльвира Мухаметдинова.