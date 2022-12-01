Журналистика изнутри: в «Татмедиа» прошла обзорная экскурсия для казанских кадетов

В АО «Татмедиа» прошла обзорная экскурсия для учащихся кружка «Пресс-центр» Казанской кадетской школы-интерната им. Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Школьники изучили механизм создания новостей, особенности работы на радио и узнали об издательстве книг.

«Мы с ребятами выпускаем свою ежемесячную газету „Наследники Кузнецова“ на протяжении двух лет. Они проявляют свою инициативу в поиске материалов. Я учу их писать заметки, объясняю, из чего состоит журналистика. В мой кружок пришли ребята с 5-го по 9-е классы. Я считаю, что наше некое объединение помогает и дает возможность познакомиться с этой профессией чуть глубже, понять, подходит ли им эта отрасль и стоит ли поступать в будущем на эту специальность», — поделился руководитель кружка Ринад Арибжанов.

Он также отметил, что с недавних пор ребята запустили свое радио и начали пробовать себя в роли ведущих. «Одно дело — это рассказывать о журналистике, а другое — посмотреть на нее изнутри», — уверен он. По его словам, для детей эта экскурсия уникальна тем, что они смогли увидеть своими глазами, как журналист пишет материал, где черпает идеи, как готовится радиопрограмма перед выходом в эфир и что представляет из себя студия звукозаписи.

Сначала юные гости побывали «Литературном кафе», расположенном на первом этаже медиахолдинга. Им рассказали о сегодняшних тенденциях в литературе и насколько важно читать в свободное время. Школьники узнали, какие этапы предшествуют выходу книги в свет, а также изучили недавно вышедшие издания. Кроме того, им рассказали, что нужно сделать, чтобы печататься в детских журналах.

Затем ребята посетили радиостанцию «Тәртип», где узнали, какие темы освещает радио и какие нюансы возникают при работе вне прямой трансляции. Главный редактор Ризаля Исмагилова рассказала, какие актуальные программы школьники могут запустить на своем радио. Также некоторым участникам выпала возможность опробовать себя в роли ведущего на настоящем радио, записать свой голос и продемонстрировать свои навыки специалистам.

Также юные гости посетили редакцию «Татар-информа». Здесь им рассказали, как журналисты добывают информацию, пишут и публикуют тексты. Также ребята узнали об основных жанрах журналистики, об особенности работы корреспондентов и конкуренции в этой отрасли.

Завершающими экскурсию пунктами назначения стали редакции журналов «Салават купере» и «Сабантуй», а также студия «Ялкын». Школьникам объяснили специфику работы изданий, показали детскую студию, где юные ребята записывают свои сказки, а также в честь встречи подарили памятные журналы и блокноты.