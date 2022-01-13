«Я убежден, это лучшая профессия»: 15 журналистских династий Татарстана

Выставка о семейных журналистских династиях Татарстана открылась в День российской печати в Доме Дружбы народов Татарстана. О самых ярких представителях профессии — в обзоре ИА «Татар-информ».

Мукменовы: «Возможно, дети продолжат наш путь»

Равиль Мукменов и Анастасия Колотырина познакомились, когда работали на ТК «Эфир». Стаж обоих в журналистике составляет 18 лет.

Анастасия Колотырина также работала в пресс-службах завода «Алнас», МКДЦ, также трудилась в аналитическом отделе «Татмедиа». В настоящее время — помощник сенатора РФ.

Рамиль Мукменов руководил Поволжским бюро «Пятый канал — Петербург». В настоящее время — корреспондент ИА «Татар-информ».

Вместе супруги 17 лет, воспитывают трех дочерей — Алису, Ираду, Алику.

«Возможно, дети продолжат наш путь. Мы с супругой открываем новую веху для нашей журналистской династии», — говорит Равиль Мукменов.

Реджеп-Алиевы: Верные своей профессии

Наталья Реджеп-Алиева — главный редактор-руководитель филиала АО «Татмедиа» «Нижнекамск-информ» (НТР), заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ, родилась в Баку. Переехала в Нижнекамск в 1991 году.

Начинала карьеру журналиста в 1993 году на проводном радио «Тубен Кама». Окончила КГУ, факультет журналистики. С 1995 года работает на НТР.

Сегодня Наталья Реджеп-Алиева — председатель местного отделения Союза журналистов РТ, член президиума Союза журналистов РТ, обладатель двух наград «ТЭФИ-регион» за городские новости. Замужем и воспитывает двух детей.

Ее отец Владислав Журба — фотокорреспондент и фотохудожник. Он работал в газетах Азербайджана и после переезда — в нижнекамских СМИ.

Мама Лариса Сосновская (внучка князя Голицина) — доцент, единственный в Нижнекамске патентовед, в данный момент преподает в вузах Нижнекамска.

Дочь — Таисия Реджеп-Алиева, режиссер видеомонтажа филиала АО «Татмедиа» «Нижнекамск-информ» (НТР). Работать на НТР начала в 18 лет. С тех пор остается верной своей профессии и телекомпании. На данный момент является самым опытным и профессиональным специалистом в своей области среди сотрудников телекомпании. Любит собак, книги, играет на фортепиано. Получила музыкальное образование.

Сабировы: Пророчество бабушки сбылось

Взяв впервые на руки новорожденную племянницу, сестра бабушки еще тогда сказала, что, дай бог, повзрослев, она станет редактором газеты «Правда», которая в те времена была самым популярным изданием. Всевышний услышал ее слова: действительно, хотя и не сразу, но все же в трудовой деятельности судьба свела ее любимую племянницу с журналистикой.

Со школьной скамьи Альбина Сабирова (Зарипова) сотрудничала с районной газетой «Сарман», где были опубликованы ее первые статьи. В 2008 году Альбину Сабирова назначили главным редактором – руководителем в филиал АО «Татмедиа» «Сармановский информационно-редакционный центр».

Теперь она вносит свою лепту в развитие районной газеты, чтобы она была содержательной и читаемой. Журналистка любит свою работу и умело пишет на различные темы. В каждом ее материале есть изюминка, она пишет на доступном для читателей языке.

Член Союза журналистов Татарстана и России, пишет стихи. Любовь к поэзии передалась ей от отца Ашрафуллы Зарипова, который издал сборник стихов «Кочагымда — туган ягым». В настоящее время он работает еще и над выпуском книги «Сарманда да мәзәк бар».

По стопам матери и деда пошла и дочь. Лилия Сабирова в 2015 году окончила факультет татарской филологии и литературы Казанского (Приволжского) федерального университета. Во время летних каникул и производственной практики будущая журналистка проходила стажировку в Сармановском информационно-редакционном центре. А получив диплом, вернулась в коллектив работать корреспондентом.

Сунгатуллины: «Журналистика — это большая сила»

Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ, член Союза журналистов РТ, обладатель «Хрустального пера» Луиза Сунгатуллина в журналистике с 1989 года. Сейчас она главный редактор — руководитель филиала АО «Татмедиа» — редакции газеты «Кайбицкие зори».

Мингазис Сунгатуллин — заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ, член Союза журналистов РТ. В сфере журналистики также с 1989 года.

«Нашей журналистской деятельности в этом году исполнилось 32 года. Я в 1989 году окончила отделение журналистики Казанского государственного университета, а мой супруг Мингазиз Сунгатуллин — факультет татарского языка и литературы этого же университета. Семейной парой стали на последнем курсе», — поделилась журналист.

Учась во втором классе, школьница написала письмо в районную газету, что небольшой магазин села часто бывает закрытым. Письмо опубликовали. После этого девочка получила хорошую взбучку от своих родителей, учителей и продавца, которая была женой председателя колхоза. Как результат письма в магазин пришла проверка. После этого, если продавец уезжала за товаром, то начала оставлять записку на двери для покупателей.

«Наверное, с этого момента я начала понимать, что журналистика — это большая сила», — вспоминает Луиза Сунгатуллина.

После окончания вуза двух молодых специалистов направили работать в редакцию на родину супруга — в Алькеевский район. А уже после образования Кайбицкого района Мингазиза Сунгатуллина назначили редактором газеты «Кайбицкие зори». Затем сменилось несколько редакторов, а в 2013 году редактором назначили Луизу Сунгатуллину. «Сначала я „танцевала“ под его дудку, теперь — он», — рассказывает редактор о супружеской и журналистской жизни.

Однажды Луизе Сунгатуллиной позвонил классный руководитель старшей дочери Резеды. В начальной школе у нее произошел конфликт с одноклассницей. «Та была удивлена, когда наша дочь заявила, что напишет об этом в газету. Как говорит Мигазиз Миншагитович: „Для нас журналистика — это образ жизни“».

Халилулловы: Прошли все ступеньки журналистской карьеры

Заслуженный работник культуры РТ Рафаэль Халилуллов в СМИ с 1982 года. Прошел все ступеньки журналистской карьеры — от корреспондента многотиражной газеты до главного редактора журнала «Чаян» («Скорпион»). Автор книги «Весы под знаком Скорпиона». Награжден почетным знаком Союза журналистов России «За заслуги».

Шамиль Халилуллов родился в Казани, затем были детский сад, школа, армия, учеба во ВГИКе, работа на ГТРК студия «Хоррият». Сейчас работает в ИА «Татар-информ» видеооператором — «видеолетописцем», по его собственному признанию.

Артур Халилуллов — выпускник факультета журналистики КГУ. Спортивный журналист. Работал в городских, республиканских и федеральных СМИ. Победитель ряда творческих конкурсов. В настоящее время — спортивный редактор ИА «Татар-информ».

Закировы: «В нашей семье два редактора»

Эльмира Мизхатовна начала трудовую деятельность в 1978 году в республиканском детском журнале «Ялкын», будучи студенткой КГУ. Была редактором отдела, ответственным секретарем этого издания. Позже в течение 16 лет она в качестве главного редактора руководила редакцией журнала «Ялкын», которая стала кузницей кадров для СМИ республики, обладателем дипломов победителя многих творческих конкурсов.

Так, в эти годы журнал был удостоен республиканских премий имени Мусы Джалиля и имени Абдуллы Алиша, вошел в «Золотой фонд прессы» России. Эльмира Закирова вела большую работу с юнкорами как бессменный член жюри республиканского конкурса «Золотое перо» — «Алтын каләм». Наставница нескольких поколений молодых журналистов, чьи имена стали широко известны в татарстанской прессе. В настоящее время работает литературным редактором в республиканском журнале «Сююмбике». Автор рассказов и повестей, победитель республиканского конкурса «Хрустальное перо» в номинации «Имя в журналистике». Член Союза журналистов РТ, заслуженный работник культуры Республики Татарстан.

Ильдар Мухаметдинович начал профессиональную карьеру после срочной службы в армии в 1973 году корреспондентом Лениногорской городской газеты ТАССР. Заочно окончил отделение журналистики Казанского госуниверситета.

Работал завотделом комсомольской жизни, ответственным секретарем, заместителем редактора газеты «Комсомолец Татарии», начальником отдела издательской деятельности и средств массовой информации Министерства информации и печати республики, замглавного редактора «Казанских ведомостей», главным редактором телевизионной службы новостей телекомпании «Эфир» в Казани, заместителем генерального директора — шеф-редактором ИА «Татар-информ».

Долгие годы трудился собственным корреспондентом газеты государств СНГ «Деловой мир» и общероссийской газеты «Сельская жизнь» по Республике Татарстан. Много лет был членом жюри журналистских конкурсов «Хрустальное перо» и «Многоликая Россия». Член Союза журналистов Республики Татарстан и Союза журналистов России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Общий трудовой стаж в журналистике Ильдара и Эльмиры Закировых составляет более 90 лет.

Исмагиловы: Рождены с характером журналиста

Аяз Исмагилов, главный редактор газеты «События недели», видел журналистику как перспективную для себя сферу.

«Это было время расцвета в стране гласности и демократии после застоя и цензуры, как грибы после дождя появлялись новые СМИ, и журналистика была очень интересной и перспективной сферой», — говорит он.

Алсу Исмагилова, директор по социальным медиа АО «Татмедиа», признается, что родилась с характером журналиста.

«Про себя могу сказать только одно: я родилась с характером журналиста. Поэтому мне суждено было стать только журналистом. Ни углубленное изучение физики и математики, ни популярные в то время профессии не смогли сбить меня с пути. Глаза горели только от журналистики. Сейчас счастлива тем, что живу в любимой профессии», — говорит она.

Сабировы: Любовь к спорту привела в журналистику

Радик Сабиров — кандидат филологических наук. Любовь к спорту привела его в журналистику в 2001 году. Трудовую деятельность начал в электронной газете «Интертат». В 2013-2014 годах работал заместителем главного редактора журнала «Магариф». В 2014-2019 годах главным редактором журнала «Идел». С июня 2019 года главный редактор газеты «Шәһри Казан». Интересы — социальные сети, SMM. Владелец семи аккаунтов в Instagram и трех сообществ во «ВКонтакте».

Дочь Илюза Сабирова пошла по стопам отца. Она ведущая «Тиззарядки» на телеканале «Шаян» и корреспондент газеты «Көмеш кыңгырау», блогер, увлекается танцами.

Младшая дочь Галия Сабирова — ведущая передачи Zooмир на ютуб-канале журнала «Сабантуй», блогер. Увлекается фигурным катанием и плаванием.

Маликовы: «Редакции на улице Декабристов были словно одна семья»

Журналистика для поэта Зульфата (Зульфата Гусмановича Маликова) началась в 1969 году с должности литературного сотрудника в редакции газеты «Яшь ленинчы» (сегодня «Сабантуй»). Здесь поэту было суждено встретить свою любовь и будущую жену. Фирая работала в этой же редакции корректором. Вскоре они поженились. Не заставили себя долго ждать и дети: Азамат, Ильхам, Фазыл, Кадрия. С 1983 года Зульфат — редактор отдела переводов журнала «Чаян». Как говорил бывший редактор этого журнала: «Чаян» 25 лет говорил языком Зульфата«.

А в 1993 году на должность оператора компьютерной верстки в редакцию журнала «Сююмбикэ» приходит их старшая сноха Лариса Маликова. В те годы редакции, расположенные по адресу Декабристов, 2, были словно одна семья и неудивительно, что многие к ней обращались «килен» (сноха).

В начале 90-х в татарстанской журналистике началась эпоха компьютеразации. И если газета «Вечерняя Казань» была одной из первых редакций, кто перешел на компьютерную верстку, то журнал «Сююмбикэ», возглавляемый в то время Розой Туфитулловой, был вторым.

«Процесс компьютеризации татарской журналистики был сложным, интересным, богатым на эксперименты, ошибки и победы», — вспоминает сегодня тот период главный редактор журнала «Сююмбикэ» Лариса Маликова. А на должности SMM-специалиста в журнале трудится представитель третьего поколения Маликовых — первая внучка Зульфата и Фираи — Камила Димухаметова.

Миргаязовы: Влюблены в профессию

Алмаз Миргаязов, заместитель руководителя по радиовещанию АО «Татмедиа», осуществляет общее руководство редакциями радиоканалов АО «Татмедиа», курирует вопросы радиовещания в Татарстане по поручению Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям, является автором концепции нового мультимедийного проекта «Милли радио «Китап» и руководителем радио «Китап».

В сфере журналистики с 1993 года. В профессию пришел 16-летним молодым радиокорреспондентом на ГТРК «Татарстан». Проработал под руководством величайших журналистов того времени — Жаудата Дарзамана и Рустема Файзуллина, тогда влюбился в профессию и с тех пор решил остаться верным профессии.

В 1996 году начал осваивать коммерческое радиовещание в качество ведущего программ на радио «Дулкын», с 1997 года работал ди-джеем на первом культовом татарском радио «Курай», а также параллельно — телевизионным ведущим утренней программы «Чулпан» на ГТРК «Татарстан», редактором научного отдела в журнале «Магариф», редактором газеты «Заман-Татарстан».

С 2001 года стал главным редактором, а с 2004 года — директором радио «Татар радиосы», в последствии, создавшим уникальную Федеральную сеть одноименных национальных FM-радиостанций по России. С 2015 года работает в структурах АО «Татмедиа». В 2015 — 2016 годах — главный редактор республиканской редакции ИА «РБК» («РосБизнесКонсалтинг — Татарстан»).

Рафаэль Миргаязов в 2004 году начал работать на радио «Новый век» ведущим новостей. С 2011 года работал в Отделе связей с общественностью «Ак Барс» банка. В 2013-2015 годах был начальником Отдела, работал с журналистами ведущих изданий Татарстана. Был ведущим церемоний награждения на русском и английском языках на XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 года в Казани, а также на Чемпионате Мира по водным видам спорта 2015 года. В 2020 году пришел в коллектив радио «Китап», сейчас работает звукорежиссером.

«В мои обязанности входит запись, монтаж и подготовка радиопрограмм для эфира. Также я готовлю материалы для публикации в социальных сетях (короткие ролики для рубрик #халэт, „Китап сузе“, видеоподкасты и другие). Радио „Китап“ несёт уникальную миссию популяризации печатной книги, в особенности — среди молодежи. Я рад, что вношу свой вклад в это важное дело», — говорит Рафаэль Миргаязов.

Витовские — обладатели «хрустальных и золотых перьев»

Татьяна Витовская, руководитель филиала АО «Татмедиа» информационный центр «Зелёный Дол». В газете «Зеленодольская правда» прошла все ступеньки — от журналиста до главного редактора. Обладатель «Хрустального пера» в номинации «Имя в журналистике», член президиума Союза журналистов РТ.

Сын Владимир Витовский, технический директор телекомпании «Зелёный Дол», редактор сайта «Новости Зеленодольска» — победитель Всероссийского конкурса «Золотой Гонг-2019».

Дочь Ксения Витовская — обладатель Гран-при республиканского фестиваля «Алтын Каләм — Золотое перо», окончила факультет журналистики Казанского университета. Работала в пресс-службе Дирекции Универсиады-2013. Сейчас — исполнительный директор в маркетинговом агентстве Playmaker, Москва.

Сноха Татьяна Коварина, телеведущая и корреспондент телекомпании «Зелёный Дол», призёр региональных конкурсов по журналистике.

Замалтдинова: Мой «звездный час» в жизни — назначение главным редактором

Разиде Замалтдинова признается, что ее «звездный час» в жизни — это назначение главным редактором районной газеты «Туган як». В тот же 2001 год поступила учиться в Казанский Федеральный Университет, на факультет журналистики. Получила профессию журналиста.

«Под моим руководством сегодня издаются газеты на двух языках: на татарском и чувашском. Создан сайт на трех языках, работают группы „Родной край“. „Туган як“, „Таван ен“ в соцсетях, где можно получить достоверную информацию о жизни района и республики», — говорит журналист.

Ее сестра — Гулия Фаизова — работает заместителем главного редактора с 1996 года — тыл и опора для сестры.

«В настоящее время моя работа для меня — образ жизни. Дети, внуки (их у меня 9) — радость!» — признается Гулия Фаизова.

Гумеровы: Самая лучшая профессия — профессия журналиста

Руководитель филиала АО «Татмедиа», главный редактор газеты «Наш Черемшан» Кадир Гумеров в редакции с 1977 года. С 1986 года — редактор, главный редактор газеты Черемшанского района. Общий стаж работы 42 года.

«Первую заметку я написал, будучи учеником 7 класса, про умельца нашего села, электрика Рашита абый Мазитова. Этот небольшой материал был опубликован в районной газете, в те годы называвшейся „Ленин юлында“ („По ленинскому пути“). Окрыленный этим вниманием, подготовил следующий материал, уже для республиканской газеты — об отсутствии в нашем селе хоккейной площадки, после которого, меня вызвали в дирекцию школы и „посоветовались“ о путях решения этой проблемы. На письмо пришел даже ответ из редакции газеты „Яшь ленинчы“. Я убежден, самая лучшая профессия — профессия журналиста. Творить, всегда быть в гуще событий, радовать своих героев и самого себя дано не всем», — убежден журналист.

Марат Гумеров — заместитель главного редактора филиала газеты «Наш Черемшан». В редакции с 1997 года. С 1998 года корреспондент Черемшанского местного телевидения. В 2004 году назначен директором ТРК «Черемшан».

«Тележурналистика в то время была новшеством для сельского района, и поэтому всем нам — молодым энтузиастам приходилось начинать все с „нуля“. Я учился и овладевал навыками тележурналистики, телеведущего и видеооператора. Очень многогранная творческая работа: ты всегда в гуще и в центре событий и одним из первых знакомишь сельчан с новостями района, иногда даже получалось помочь решаешь проблемы жителей района.

Позже пришлось испытать себя и в качестве журналиста, ответственного секретаря и заместителя главного редактора районной газеты. И эта сфера оказалась для меня очень интересной, которая мне просто нравится!» — делится Марат Гумеров.

Зиннур и Зиля Хуснияр не предполагали, что свяжут судьбу с журналистикой

Зиннур Хуснияр — руководитель филиала АО «Татмедиа», работает в редакции журнала «Салават күпере», главный редактор журнала «Сәхнә». Его дочь Зиля Файзуллина — главный редактор детских журналов «Салават күпере» и «Сабантуй».

Амбициозный молодой парень Зиннур, который с юных лет писал стихи для врозлых, очевидно, и сам не предполагал, что свяжет свою судьбу с журналистикой, будет писать произведения для детей. Судьба сама привела его в Казанский пединститут, и уже студентом 4 курса он начал работать в редакции журнала «Ялкын».

В 90-е годы 29-летний Зиннур создает первый в истории татар цветной детский журнал — «Салават купере» («Радуга»). Спустя 32 года становится очевидным важность этого дела. Зиннур сам говорит, что начал издавать этот журнал в первую очередь для своих детей (тогда Зиле было три года), но три поколения детей, тысячи татарстанцев благодарны ему за свое счастливое детство, которое они провели, радуясь ярким цветам «Салават купере». В тот период было мало детских произведений, и поэтому Зиннур Зиятдинович сам начал писать рассказы, стихи и сказки для детей. Первое произведение автора, написанное изданное в журнале, называется «Зиля идет в детский сад».

Зиннур Хуснияр 38 лет своей жизни посвятил татарской журналистике и литературе. 20 лет назад он создал первый в Татарстане журнал о культуре и искусстве «Сәхнә» («Сцена»), выпускает многочисленные газеты, издает десятки детских книг. Параллельно Хуснияр ведет активную литературную жизнь: пишет прозу, пьесы, рассказы. Сегодня Зиннур Хуснияр — автор семи романов.

Зиля Зиннуровна смогла вобрать в себя упрямство, энергичность отца и доброту своей мамы Нурии. Она выросла в редакции журнала «Салават купере», в творческой среде писателей и журналистов, но никогда не предполагала, что пойдет по стопам отца, продолжив династию. Сначала она училась в Казанском государственном университе на социолога, затем на психолога. Собиралась заниматся наукой. Но судьба распорядилась иначе. Вот уже 12 лет Зиля Зиннуровна возглавляет самый популярный в Татарстане детский журнал — «Салават купере». С детства любившая рисовать, увлеченная литературой, умеющая найти общий язык с детьми Зиля — на своем месте. С весны 2020 года Зиля Файзуллина также возглавляет журнал «Сабантуй», издавшийся с 1924 года в качестве газеты «Яшь Ленинчы». Большое внимание она уделяет созданию видеопроектов и книг для детей на татарском языке.

Бабушка, мать, дочь: три поколения Беловых в журналистике

Самая старшая из журналистской династии — Зинаида Иванова родилась в селе Собчаково, Рязанской области. В журналистике с 1977 года. Сейчас на пенсии, последнее место работы — редактор отдела информации и культуры газеты «Зеленодольская правда».

«Всегда мечтала учиться в Казанском университете и работать с людьми, в перспективе помогать им. На мой взгляд, профессия журналиста давала такую возможность. Очень благодарна своим университетским преподавателям, в частности, Флориду Ахметовичу Агзамову за все, что было в нас вложено, и что в течение долгих лет помогало двигаться в профессии в нужном направлении», — говорит Зинаида Ивановна.

Светлана Белова родилась в Зеленодольске. Пошла по стопам матери.

«В журналистике я с 1999 года. В настоящее время работаю в информационном агентстве „Татар-информ“ в должности первого заместителя главного редактора русской редакции. В профессии журналиста всегда привлекала постоянная смена тем, историй и героев — своеобразное „ежедневное обнуление“. Что радует, очень четко просматривается результат работы — либо удается кому-то помочь, либо сдвинуть с мертвой точки какую-либо проблему», — делится Светлана.

Валерия Белова также появилась на свет в Зеленодольске, в журналистике с 2016 года.

«Выбрала именно эту профессию, потому что хотелось помогать людям. Кроме того, я очень неусидчивый человек, поэтому хотелось постоянного разнообразия в профессии», — признается Валерия.

Фотопроект АО «Татмедиа», фотограф Анна Арахамия