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Происшествия 19 июля 2024 15:59

Журналиста WSJ Эвана Гершковича приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже

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Суд в Свердловской области приговорил журналиста Эвана Гершковича из московского бюро издания The Wall Street Journal к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о шпионаже, сообщает «РИА Новости». Ранее обвинение запрашивало для него 18 лет.

Судебному решению предшествовали два заседания, которые проходили в закрытом режиме. Первое заседание состоялось 26 июня, а второе было перенесено на 18 июля по просьбе адвоката. Во время прений сторон обвинение запросило для Гершковича 18 лет колонии строгого режима. Сам Гершкович вину не признал.

По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода» в Свердловской области, связанную с выпуском и ремонтом военной техники. Министр иностранных дел Сергей Лавров накануне заявил, что есть доказательства причастности Гершковича к шпионской деятельности, и российские и американские спецслужбы находятся в контакте по поводу возможности обмена.

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