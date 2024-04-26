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Журналиста российского Forbes задержали по делу о фейках про российскую армию
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Журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали по делу о фейках про российскую армию, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.
По предварительной информации, поводом для задержания стал репост публикации о событиях в Буче в собственном телеграм-канале журналиста. Сейчас Мингазов находится в хабаровском изоляторе.
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