Журналиста российского Forbes задержали по делу о фейках про российскую армию

Журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали по делу о фейках про российскую армию, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

По предварительной информации, поводом для задержания стал репост публикации о событиях в Буче в собственном телеграм-канале журналиста. Сейчас Мингазов находится в хабаровском изоляторе.