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Происшествия 26 апреля 2024 12:56

Журналиста российского Forbes задержали по делу о фейках про российскую армию

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Журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали по делу о фейках про российскую армию, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

По предварительной информации, поводом для задержания стал репост публикации о событиях в Буче в собственном телеграм-канале журналиста. Сейчас Мингазов находится в хабаровском изоляторе.

#журналисты
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