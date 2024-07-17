Журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде после двух лет жизни в Москве сделала интересный вывод про ассортимент продуктов в магазинах:

«В Москве ситуация очень хорошая. Даже при существовании режима европейских санкций, я не вижу никаких изменений с того момента, как я приехала сюда в 2022 году. В магазинах можно найти практически все, что угодно. Так что санкции не сработали», — цитирует журналистку РИА Новости.

Отметим, что нидерландская независимая журналистка прилетела на конференцию в Москву в марте 2022-го. Сразу после ее приезда последовали европейские санкции, и ее банковский счет в Нидерландах оказался заблокированным. Также женщине начали угрожать в разных социальных сетях. В итоге она осталась жить в столице РФ.

За последующие два с лишним года журналистка больше 10 раз была на фронте и рассказывала про обстановку в России на своем сайте.

Соня ван ден Энде также отметила, что россияне имеют доступ ко всем СМИ онлайн и могут, как и иностранцы, видеть ситуацию с обеих сторон.

При этом, по ее словам, на Западе СМИ показывают Россию совершенно в ином свете: не так, как в действительности обстоят дела. Так, в Москве она свободно перемещается, приглашает друзей из Нидерландов и они приезжают сюда. Женщина вспоминает: ее товарищи очень удивились обстановке в России.

«Можно свободно ездить в метро, и здесь по улицам не расхаживают солдаты», — говорили они.