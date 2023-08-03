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Журналист «Татмедиа» победила во Всероссийском конкурсе Союза журналистов
Журналист АО «Татмедиа», заместитель главного редактора «Мамадыш-информа» Эльмира Миникаева вошла в число победителей конкурса Союза журналистов России на Лучшее журналистское произведение 2023 года.
Миникаева награждена за цикл публикаций, посвященных социальной адаптации граждан.
Материалы подготовлены по программе школы сторителлинга «Медиашколы Татмедиа». В числе работ, признанных на Всероссийском конкурсе лучшими:
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Напомним, в прошлом году журналист «Татмедиа», автор проекта «Снег Медиа» Равиль Мукменов также стал победителем во Всероссийском конкурсе на лучшее произведение-2022. Победу в конкурсе ему обеспечили публикации «Синдром Дауна. Аккумуляторная батарейка для солнечного ребенка», «Большая нога — слоновая болезнь. Девять лет изоляции в четырех стенах» и «Собака поводырь. Друг, помощник и спасатель».
В этом году к участию в конкурсе на Лучшее журналистское произведение было допущено 356 заявок от журналистов, представляющих печатные и электронные СМИ, в которых суммарно содержалось свыше 800 материалов. Это на 40% больше заявок, присланных в прошлом году.
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