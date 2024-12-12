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Журналист из РТ получил премию «Голос спорта — страна» им. А. Иваницкого
Корреспондент телеканала НТР 24, спортивный комментатор Александр Халин получил премию «Голос спорта — страна» имени Александра Иваницкого. Церемония награждения победителей состоялась 7 декабря в Олимпийском комитете России в Москве.
Вот уже шесть лет премией «Голос спорта» отмечают лучших комментаторов страны. В этом году открывал церемонию министр спорта Михаил Дегтярёв.
«Мы живем в 21 веке — веке медиа, веке борьбы за внимание. И без вас с задачей, поставленной Президентом, мы не справимся, а задача — чтобы 70% населения занималось спортом к 2030 году», — сказал министр спорта России.
В этом году лучших комментаторов страны определяли в девяти номинациях. В отдельной категории были представители региональных телекомпаний. Премия «Голос спорта — страна» появилась по инициативе президента Российской ассоциации спортивных комментаторов Геннадия Орлова.
«Я всегда за то, чтобы в регионах вырастали комментаторы», — подчеркнул президент РАСК Геннадий Орлов.
На главную награду претендовало два десятка комментаторов, но в финал вышли трое. Имя победителя традиционно назвал сын Александра Иваницкого — тоже известный комментатор Владимир Иваницкий.
«Это очень крутые ощущения. Считаю, исторический момент для Нижнекамска. Очень волновался, переживал. В принципе, понимал, что выйду на сцену. Перед началом немного Роман Скворцов успокоил. Всех с победой, спасибо всем за поддержу! Сейчас телефон разрывается от сообщений», — поделился эмоциями Александр.
Эту награду представители Нижнекамска никогда не выигрывали. Как сказал после церемонии Роман Скворцов, теперь смело можно выходить на федеральный уровень. К примеру, уже два года КХЛ реализует проект «Матчи голосами городов», когда на играх команд работают местные комментаторы.
В числе победителей этого года были Дмитрий Губерниев, Роман Трушечкин, Илья Казаков. Женским голосом спорта была признана Дарья Исаева. А главную номинацию «Народный голос спорта» получил Владимир Стогниенко.
Премия «Голос спорта» ежегодно проводится Российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке Олимпийского комитета России.
Фото предоставлено Александром Халиным.
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