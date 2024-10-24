Журналист «Татар-информа» Зиля Мубаракшина дала интервью французскому журналисту

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Журналист ИА «Татар-информ» Зиля Мубаракшина в пресс-центре саммита БРИКС рассказала журналисту из Франции Жоржу Кузмановичу о Татарстане и его жителях.

Жорж Кузманович ведет Youтube-канал «Fréquence Populaire», в котором берет интервью у разных интересных людей.

«Я счастлива быть здесь, в одном из самых масштабных международных событий. На саммит БРИКС собралось множество людей - лидеры стран-членов объединения, делегации, приглашенные гости, журналисты», – сказала Мубаракшина.

Кузманович отметил, что о Казани знает только по фото и видео, однако зачастую информация в интернете отличается от действительности, поэтому он попросил рассказать о Татарстане и татарском народе.

«Мы не ожидали увидеть такой красивый, чистый город. Люди тоже очень добрые. У вас в Татарстане очень высокий уровень развития. Как вы этого достигли?» – спросил журналист.

Мубаракшина рассказала, что Казань имеет опыт проведения крупных международных мероприятий, таких как Универсиада, Чемпионат мира по футболу, чемпионат мира по водным видам спорта.

«У нас произошли большие изменения, были построены спортивные комплексы. Казань по праву считается спортивной столицей России. Здесь многое делается для развития спорта. Также хочу отметить, что у нас есть наш национальный вид спорта – корэш», - рассказала журналист «Татар-информа».

Она также подчеркнула, что Татарстан имеет богатую культуру, историю, что в республике царят дружба и согласие между народами.

«В Татарстане выделяется много средств на реконструкцию зданий. У нас много исторических зданий, являющихся памятниками архитектуры. Это говорит о богатом культурном наследии нашего народа. Я всех вас приглашаю в Казань, увидеть это уникальный российский город, у нас в гармонии сосуществуют разные культуры и религии. Татарстан - регион с многовековой историей. Золотая Орда, Волжская Булгария, Казанское ханство - наша история, история татар, сейчас уже история России», - рассказала она.

Зиля Мубаракшина также упомянула, что в составе Народного хора КФУ выступает в разных странах и городах, таким образом они вносят свой вклад в популяризацию татарской культуры.

«Помимо татарского языка, мы поем на французском, итальянском, русском языках, латыни. Мы всесторонне развиваемся, но не забываем традиции и обычаи, ценности своего народа», – сказала она.

В конце беседы Зиля Мубаракшина исполнила неофициальный гимн татарского народа - песню «Туган тел». Полное видео можно посмотреть по ссылке. К моменту выхода новости оно набрало более 8 тысяч просмотров.

Жорж Кузманович отметил, что видео вызвало большой интерес у французов к татарскому народу.

«Кроме того, вы имели огромный успех в наших СМИ. Очень много положительных комментариев! Многие открыли для себя Татарстан и заинтересуются татарскими полифоническими песнями», - сказал он.

В комментариях под видео пользователи оставляют восторженные отзывы:

«Какой прекрасный голос, и без музыки».

«Эта российская татарская журналистка настолько обаятельная, вызывает желание выучить русский язык. Какой великолепный голос, татарская хрустальная мечта»

Камиля Билалова