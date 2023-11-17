Журналист «Татар-информа» заняла первое место в конкурсе Московской митрополии

Журналист «Татар-информа» Светлана Белова заняла первое место в номинации «Свеча на приходе» Vl регионального творческого конкурса «Верное слово».

Победу в номинации журналистке принес материал «Мне показали ад»: настоятель храма в Кощаково о том, как пришел к вере, и чудесах Божьих, в котором отец Ярослав рассказал, о чудесках, поиске истины и собственного пути.

Региональный открытый творческий конкурс «Верное слово» проводится с 2016 года Союзом журналистов Подмосковья и Московской митрополией Русской Православной Церкви.

Цель конкурса – содействие формированию духовно-нравственной культуры общества, сохранение традиционных ценностей Православия в обществе, поддержка журналистов, поднимающих эти темы в своем творчестве.

Участвовать в конкурсе могут журналисты печатных и интернет-изданий, а также фотокорреспонденты, авторы радио- и телепрограмм, редакции общественно-политических, детских, молодежных, печатных и интернет-изданий, радио, ТВ-компаний – как светских, так и церковных. Кроме того, попробовать свои силы в конкурсе могут священно- и церковнослужители, активно работающие со СМИ.

В 2022 году прошел пятый, юбилейный конкурс «Верное слово», который собрал более 70 участников из 31 города Подмосковья и 8 городов РФ. Число участников шестого конкурса стало еще больше – это более 80 заявителей из 23 городов Московской области, а также из Москвы и 12 городов Российской Федерации.



Церемонии награждения победителей за эти годы проходили в городах Истра, Ногинск, Сергиев Посад, Дмитров, в посёлке Дубровицы г.о. Подольск. Финал VI конкурса решено провести на базе Коломенской духовной семинарии.