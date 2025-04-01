Журналист «Татар-информа» вышел в финал Всероссийского конкурса «Лес-пресс»

Победителей II Всероссийского конкурса среди журналистов и блогеров «Лес-пресс» объявило сегодня Федеральное агентство лесного хозяйства России. В их числе – обозреватель «Татар-информа» Наталья Рыбакова.

«Лес – это наше наследие, и его сохранение зависит не только от работы специалистов лесного хозяйства, но и от качественного и интересного рассказа о его значимости. <…> Ваши достижения – это не только личный успех, но и вклад в общее дело сохранения и приумножения лесных богатств нашей страны», – отметил руководитель Рослесхоза Иван Советников, обращаясь к победителям конкурса.

По данным Рослесхоза, на конкурс поступило 235 работ в пяти номинациях – «Телевидение», «Радио», «Первая полоса», «Интервью» и «ЭкоБлог». Работы оценивались по нескольким критериям – информативность, наличие сопроводительного медиаряда, использование сравнительной информации и статистических данных, а также выразительность, логичность, точность и доходчивость изложения.

Награждение победителей конкурса прошло сегодня в Российском музее леса в Москве.