Журналист «Татар-информа» вошла в число финалистов Общероссийской премии «Буква А»

Обозреватель информационного агентства «Татар-информ» Оксана Романова вошла в число финалистов IV Общероссийской премии «Буква А» для СМИ, журналистов и блогеров, пишущих про архитектуру и градостроительство. Шорт-лист конкурса опубликован в его официальном Тelegram-канале.

Среди победителей также представители прессы из Екатеринбурга, Самары, Тюменской, Ленинградской, Ростовской областей, с Северного Кавказа и из Крыма. Жюри премии составили 14 человек, в том числе вице-президент Союза Московских архитекторов, председатель Ассоциации проектировщиков Московской области Илья Машков, именитые журналисты в области строительства, недвижимости и архитектуры, например главный редактор Archi.ru Юлия Тарабарина, гавный редактор «Интерфакс Недвижимость» Людмила Стрельцова и т.д.

«Больше всего заявок поступило в номинации „Лучший материал (строительство и архитектура). Онлайн и печать“ и „Лучший автор. Онлайн и печать“. Но, например, для номинации „Лучший автор“ недостаточно было одного материала — нужно было подтвердить, что у заявителя стабильно выходят хорошие материалы. Были материалы, которые запали в память нескольких членов жюри, и они сказали им да — это, собственно, и есть победители. Но труднее всего было выбрать победителей среди блогеров. Возникла сложность в оценке Telegram-каналов: сколько у них настоящих подписчиков, сколько из них реально смотрят посты, делятся, обсуждают, какого качества сам контент... Блогосфера — это пока что-то не устаканившееся и вызывающее много вопросов. Это не СМИ, но они тоже участники коммуникации, информации. Этому, кстати, будет посвящена часть нашего мероприятия-награждения», — рассказала «Татар-информу» инициатор и организатор конкурса-премии «Букуа А» Ольга Чудинова.

Общероссийский конкурс-премия «Буква А», напомним, был возобновлен в этом году после четырехлетнего перерыва. В связи с этим заявители могли подавать на него материалы, опубликованные с 1 января прошлого, 2023 года, по 9 сентября нынешнего года. Номинировать можно было как публикации, информационные сообщения, радио- и телесюжеты, опубликованные в печатных изданиях и размещенные на интернет-сайтах, так и размещенные в теле- или радиоэфирах новых медиа — соцсетях и Telegram-каналах.

Журналист «Татар-информа» Оксана Романова заявила свои материалы в номинациях «Лучший автор. Онлайн и печать», «Лучшее региональное СМИ онлайн», «Лучший материал. Онлайн и печать» и «Лучший журналистский запрос».

В предыдущих сезонах конкурса-премии «Буква А» обозреватель информагентства, отметим, уже становилась победителем в разных номинациях, в том числе была признана лучшим автором среди печатных и онлайн-СМИ в номинации «Архитектура нового времени».

Награждение финалистов премии пройдет 27 ноября в Москве, в зале Cube дизайн-завода «Флакон». Церемонии будет предшествовать дискуссия «Медиаклимат отрасли: о чём и как писали СМИ и блогеры в 2023-2024 годах. Темы, тренды, перспективы», а также презентация рейтинга топ-10 Тelegram-каналов по архитектуре, строительству и недвижимости с анализом их успеха, аудитории и других показателей.