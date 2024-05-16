Журналист «Татар-информа» стала лауреатом премии имени Бориса Максудова

Премия для журналистов региональных СМИ учреждена в память о Борисе Максудове, корреспонденте ВГТРК, погибшем после ранений в зоне боевых действий во время сьемок репортажа в Запорожье 23 ноября 2023 года.

Конкурс проводится среди журналистов региональных СМИ со всей России, в этом году темы конкурса были связаны со специальной военной операцией.

Фото: © «Татар-информ»

Первый заместитель главного редактора, редактор отдела происшествий «Татар-информ» из Казани Светлана Белова стала одним из лауреатов конкурса за материалы «Фронт идет через сердца» и «Бандеровский снаряд до сих пор лежит в доме». Награждение прошло сегодня на полях Форума кубанской журналистики в Сочи.

Всего на конкурс-премию, объявленную 1 февраля, поступило 499 заявок и больше тысячи работ. Самое большое количество авторов — в направлении «Печатные СМИ», «Интернет-СМИ» и «Телевидение». Членам конкурсной комиссии пришлось просмотреть, прослушать, прочесть больше тысячи материалов.

Фото: © «Татар-информ»

В жюри конкурса вошли авторитетные журналисты, представляющие региональные и муниципальные СМИ, известные на всю страну. Среди них Александр Малькевич, Николай Долгачев, Александр Коц, Сергей Бобылев, Владимир Касютин, а также заместители генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов и Андрей Медведев. Объединенное жюри возглавил Евгений Бекасов, заместитель генерального директора ВГТРК.