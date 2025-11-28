Журналист «Татар-информа» стал лауреатом конкурса за лучший антитеррористический материал

Корреспондент «Татар-информа» Дмитрий Шатров занял второе место в конкурсе на лучшее освещение антитеррористической тематики в СМИ Республики Татарстан.

Церемония награждения победителей прошла сегодня. Дмитрий Шатров стал одним из победителей в номинации «Лучший аналитический материал в СМИ по антитеррористической тематике».

Фото: Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В этом году на конкурс поступило 39 заявок и 189 работ. Цель конкурса – привлечь внимание республиканских СМИ и блогеров к проблемам терроризма и экстремизма, способствовать формированию отрицательного отношения общественности к этим явлениям.