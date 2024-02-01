Журналист «Татар-информа» Рамис Латыпов пополнит ряды Союза писателей Татарстана

Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

Главного редактора татарской редакции «Татар-информа» Рамиса Латыпова принимают в Союз писателей Татарстана. Участники объединенного заседания секций сегодня приняли единогласное решение по данному вопросу.

Согласно протоколу, возможность принятия нового члена Союза писателей сначала обсуждается в мастерских (секциях) и при их положительном решении кандидатуру далее рассматривает приемная комиссия. Кандидатуру Рамиса Латыпова предложил руководитель отдела прозы СП Камиль Каримов.

«Среди нас мы обнаружили прекрасного зрелого прозаика — Рамис Латыпов. Он широкими шагами вступил в детскую и подростковую литературу! <...> Он просто пишет, очень продуктивно. Сейчас самый активный период его творчества. Если примем его в союз, это будет очень приятным событием», — отметил Каримов.

Его поддержал и заслуженный работник культуры РТ, писатель Вакиф Нуриев, посчитавший, что союз «даже немного запоздал с приемом». «У Рамиса есть умение выхватывать, замечать серьезные события. В его рассказах — ситуации, какие к нам и в голову скорее всего не придут. Он умеет описывать героев через волнительные, чуть ли не фантастические события. Сюжеты всегда предельно увлекательные», — сказал спикер.

Писатель и поэт Равиль Файзуллин поддержал инициативу, отметив, что душа и поступки Рамиса Латыпова пронизаны любовью к своей нации: «Его творчество вызывает у меня восхищение. Без сомнения, он должен быть в наших рядах. Думаю, мы сегодня решим этот вопрос».

Лауреат республиканских госпремий им. Тукая и Джалиля, писатель, поэт и драматург Лябиб Лерон также высказался за принятие Рамиса Латыпова в их ряды, назвав его автором со своим взглядом на мир.

«Мыслит глубоко, и в глубинах его мышления очень много информации. Находит образы в самых неожиданных местах. Его публицистики хватило бы на солидный сборник. Пьеса поставлена в театре», — привел доводы деятель культуры.

Прозаик Набира Гиматдинова отметила, что Латыпов может быть и театральным критиком, поскольку имеет достаточно компетентное мнение.

Народный поэт РТ, лауреат республиканских госпремий им. Тукая и Джалиля Газинур Мурат назвал главреда татарской редакции «Татар-информа» публицистом с аналитическим мышлением. «Я с удовольствием читаю его материалы. Он прекрасно себя чувствует в соцсетях — всегда поднимает актуальные темы, к обсуждению которых активно подключаются пользователи», — отметил поэт.

Завотделом литературоведения Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова АН РТ Альфат Закирзянов посчитал, что постановку спектакля по пьесе можно приравнять к выходу книги. «Пьеса Рамиса „Җырлап яшик!“ („С песней по жизни!“) идет с большим успехом в Кариевском театре. Я писал рецензию по этому спектаклю. Это его первые шаги в драматургии. Все качества, названные вами, выражены и в его пьесе — он умеет остро и точно подсвечивать актуальные вопросы современности», — добавил писатель.

Камиль Каримов, резюмируя итоги встречи, отметил, что не помнит такого заседания секций, на котором было бы так много желающих выступить за кандидата. После чего состоялось голосование, на котором писатели единодушно проголосовали «за».

«Мы его долго уговаривали», — добавил Камиль Каримов.

Рамис Латыпов поблагодарил членов объединения за их добрую оценку его творчества. «Хорошо еще сюда пришел — так и не узнал бы, какой я хороший. Мне даже немного неудобно стало. Творчество я воспринимаю в какой-то степени как хобби. Считаю своим делом журналистику», — сказал главред «Интертата».