Журналист «Татар-информа» получил благодарность за вклад в развитие молодежной политики

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Журналист «Татар-информа» Арсений Каримов получил благодарность за вклад в развитие молодежной политики Республики Татарстан.

Награду он получил из рук министра по делам молодежи РТ Азата Кадырова после итоговой коллегии ведомства.

На ней был отмечен вклад работников разных направлений, влияющих на развитие молодежной политики Татарстана, а также вручены золотые и серебряные знаки министерства и присвоены звания почетного работника отрасли.