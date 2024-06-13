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Журналист «Татар-информа» нашел редкое краснокнижное растение в Арском районе
Растение, занесенное в Красную книгу Татарстана — пальчатокоренник мясокрасный (Dactylorhíza incarnata), обнаружил главный редактор татарской редакции «Татар-информа» и сайта «Интертат» Рамис Латыпов на севере Арского района Татарстана в селе Новый Кинер.
Это растение из семейства ятрышниковые (иначе орхидные). Статус в Красной книге Татарстана — «3», то есть редкий вид. Он занесен также в красные книги Ульяновской и Самарской областей, Чувашии. Судя по редакции Красной книги 2016 года, этот вид ранее был обнаружен на территории 26 муниципалитетов, но среди них не было Арского района.
«Это недалеко от нашего дома, мы там выросли, но я никогда подобное растение не видел. Первым делом я через специальное приложение узнал, что за растение, но я сам себе не поверил и переслал фото ученому Вадиму Прохорову. И он подтвердил, что это на самом деле краснокнижное растение. Видимо, растение ждало своего часа, чтобы быть включенным в новую редакцию Красной Книги. Я рад, что моя малая родина приютила такое красивое растение», — подчеркнул Рамис Латыпов.
«Это красивое декоративное растение. Орхидея, которая растет по сырым местам, по слегка заболоченным низинным лугам. Раньше встречалась достаточно широко, и около Казани были популяции в пойме Казанки. Сейчас там их практически не осталось», — прокомментировал находку заведующий кафедрой общей экологии Института экологии и природопользования КФУ, кандидат биологический наук Вадим Прохоров.
По словам ученого, некоторые виды орхидей могут несколько десятков лет находиться в состоянии покоя, и их могут считать исчезнувшими. «Они влаголюбивые, в засушливые годы не выходят на поверхность, цветут только когда год для них благоприятный. Судя по всему, этот год благоприятный — зимой было много снега, летом осадков достаточно», — объяснил исследователь.
Вадим Прохоров также проинструктировал, что надо делать при обнаружении краснокнижных видов. Любой гражданин может сообщить о своей находке на сайте Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам. В рубрике «Заповедный мир Татарстана» — «Красная книга Республики Татарстан» можно заполнить специальную форму, сообщить точное место и прикрепить фотографию. Эта информация попадет к авторам Красной книги.
Но при этом биолог попросил не указывать точное местонахождение в социальных сетях. «Специалисты не любят, когда о местонахождении цветов широко распространяются. Мало ли какие намерения у людей. Может быть кто-то захочет выкопать и посадить растение в своем огороде, если будет знать точное место», — заключил Вадим Прохоров.
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