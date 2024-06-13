Журналист «Татар-информа» нашел редкое краснокнижное растение в Арском районе

Фото: © Рамис Латыпов / «Татар-информ»

Растение, занесенное в Красную книгу Татарстана — пальчатокоренник мясокрасный (Dactylorhíza incarnata), обнаружил главный редактор татарской редакции «Татар-информа» и сайта «Интертат» Рамис Латыпов на севере Арского района Татарстана в селе Новый Кинер.

Это растение из семейства ятрышниковые (иначе орхидные). Статус в Красной книге Татарстана — «3», то есть редкий вид. Он занесен также в красные книги Ульяновской и Самарской областей, Чувашии. Судя по редакции Красной книги 2016 года, этот вид ранее был обнаружен на территории 26 муниципалитетов, но среди них не было Арского района.

Фото: © Рамис Латыпов / «Татар-информ»

«Это недалеко от нашего дома, мы там выросли, но я никогда подобное растение не видел. Первым делом я через специальное приложение узнал, что за растение, но я сам себе не поверил и переслал фото ученому Вадиму Прохорову. И он подтвердил, что это на самом деле краснокнижное растение. Видимо, растение ждало своего часа, чтобы быть включенным в новую редакцию Красной Книги. Я рад, что моя малая родина приютила такое красивое растение», — подчеркнул Рамис Латыпов.

«Это красивое декоративное растение. Орхидея, которая растет по сырым местам, по слегка заболоченным низинным лугам. Раньше встречалась достаточно широко, и около Казани были популяции в пойме Казанки. Сейчас там их практически не осталось», — прокомментировал находку заведующий кафедрой общей экологии Института экологии и природопользования КФУ, кандидат биологический наук Вадим Прохоров.

По словам ученого, некоторые виды орхидей могут несколько десятков лет находиться в состоянии покоя, и их могут считать исчезнувшими. «Они влаголюбивые, в засушливые годы не выходят на поверхность, цветут только когда год для них благоприятный. Судя по всему, этот год благоприятный — зимой было много снега, летом осадков достаточно», — объяснил исследователь.

Фото: © Рамис Латыпов / «Татар-информ»

Вадим Прохоров также проинструктировал, что надо делать при обнаружении краснокнижных видов. Любой гражданин может сообщить о своей находке на сайте Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам. В рубрике «Заповедный мир Татарстана» — «Красная книга Республики Татарстан» можно заполнить специальную форму, сообщить точное место и прикрепить фотографию. Эта информация попадет к авторам Красной книги.

Но при этом биолог попросил не указывать точное местонахождение в социальных сетях. «Специалисты не любят, когда о местонахождении цветов широко распространяются. Мало ли какие намерения у людей. Может быть кто-то захочет выкопать и посадить растение в своем огороде, если будет знать точное место», — заключил Вадим Прохоров.