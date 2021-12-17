Журналист «Татар-информ» победил в конкурсе на лучшее освещение переписи в интернет-СМИ

Журналист ИА «Татар-информ» Наталья Рыбакова завоевала первое место в республиканском конкурсе на лучшее освещение Всероссийской переписи населения в средствах массовой информации. Обозреватель стала первой в номинации «Лучшее освещение Всероссийской переписи населения 2020 года в интернет-СМИ». Второе место досталось представителю интернет-портала KazanFirst Ильнуру Ярхамову, а третье заняла сотрудница газеты «Шәһри Казан» Лилия Хасанова.

Также в числе победителей, получивших награды конкурса, оказались журналист газеты «Республика Татарстан» Андрей Лебедев — в номинации «Лучшее освещение Всероссийской переписи населения 2020 года в печатных СМИ», и сотрудник «ТРК „Новый Век“» Рамиль Шайдуллин — в номинации «Лучшее освещение Всероссийской переписи населения 2020 года в эфире телерадиоканалов».

«Благодаря вашей активной работе Татарстан вошел в топ-5 регионов — лидеров по освещению Всероссийской переписи населения-2021 в прессе, — обратилась к журналистам замруководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ Ольга Краснова. — Ваши публикации отражали все этапы и аспекты переписи. Они были интересны и полезны как широкому кругу читателей, так и нам, знающим все процессы изнутри».

Организатором соревнований, которые проводились с 1 по 25 ноября 2021 года, выступило Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Всем лауреатам конкурса были вручены памятные дипломы и денежные премии. Кроме того, конкурсная комиссия приняла решение дополнительно наградить дипломами за активность и высокий профессионализм семь творческих коллективов. Среди них — редакции программ «Татарлар», «Точка опоры» («ТРК „Новый Век“»), информационный центр «Зеленый дол» (АО «Татмедиа») и др.

«Подчеркну высокий уровень профессионализма журналистов, оперативность, творческий подход при подготовке материалов к публикации, — подытожила Краснова. — Также хочется отметить, и это очень важно, доброжелательное отношение к героям сюжетов о переписи, к самой теме Всероссийской переписи населения. Теплая атмосфера создала самую благоприятную обстановку для сотрудничества, что в конечном счете положительно сказалось на результатах нашей совместной работы».