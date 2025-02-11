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Общество 11 февраля 2025 11:55

Журналист «Татар-информа» стал лучшим научным журналистом года

Журналист «Татар-информа» стал лучшим научным журналистом года
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Начальник отдела развития ИА «Татар-информ» Арслан Минвалеев стал победителем в номинации «Журналист года» премии «Научный прорыв». Награду он получил за свой проект научного лектория на сайте «Миллиард татар».

«Ученые часто бывают обделены вниманием. Замечательно, что в Татарстане появилась такая премия, надеюсь, она дорастет до уровня Нобелевской для ученых Татарстана», – отметил Минвалеев.

Делясь впечатлениями от награды, он также вспомнил афоризм, который гласит: важно не то, где ты учился, а кто твой учитель. Арслан Минвалеев уверен, что в Татарстане много отличных наставников и мест для обучения и созданы все условия для развития больших ученых.

#наука #премия
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