Журналист Такер Карлсон во время визита в Москву посетил выставку-форум «Россия»

Фото: t.me/gowithRussia/4963

Известный американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время пребывания в Москве посетил Международную выставку-форум «Россия». Об этом сообщили в телеграм-канале проекта.

«Мы это делаем, потому что это наша работа. Мы занимаемся журналистикой, наша обязанность — информировать людей… Россия — это самый большой массив суши в мире. В ней живет 150 млн человек. Здесь более 80 регионов, разные национальности, религии, языки», — сказал журналист.

Отмечается, что гость осмотрел все 89 стендов в павильоне №75, где представлены достижения, культурные особенности и туристические возможности российских регионов, а также посетил экспозиции Минприроды, Минпромторга и павильон «Атом».

«Журналист был поражен масштабом и разнообразием нашей страны, многое для него стало по-настоящему открытием», — пишет официальный канал форума.

Цель форума – представить достижения нашей страны в самых разных отраслях на одной площадке, показать россиянам настоящую современную Россию, которой можно и нужно гордиться. Участниками станут все 89 регионов России, федеральные министерства, корпорации и общественные организации. Решение о проведении выставки закреплено Указом Президента РФ Владимира Путина от 29 марта 2023 года. Напомним, День Татарстана на площадке форума прошел 2 декабря 2023 года – гостей в этот день поприветствовал Раис республики Рустам Минниханов.