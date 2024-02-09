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Журналист Такер Карлсон во время визита в Москву посетил выставку-форум «Россия»
Известный американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время пребывания в Москве посетил Международную выставку-форум «Россия». Об этом сообщили в телеграм-канале проекта.
«Мы это делаем, потому что это наша работа. Мы занимаемся журналистикой, наша обязанность — информировать людей… Россия — это самый большой массив суши в мире. В ней живет 150 млн человек. Здесь более 80 регионов, разные национальности, религии, языки», — сказал журналист.
Отмечается, что гость осмотрел все 89 стендов в павильоне №75, где представлены достижения, культурные особенности и туристические возможности российских регионов, а также посетил экспозиции Минприроды, Минпромторга и павильон «Атом».
«Журналист был поражен масштабом и разнообразием нашей страны, многое для него стало по-настоящему открытием», — пишет официальный канал форума.
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