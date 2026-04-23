Журналист и политолог Юрий Светов в беседе с «Радио 1» выдвинул предположение, почему Георгиевская лента запрещена в ряде стран Европы.

«В новой России эта лента стала символом победы. И отсюда к ней ненависть на Западе. Как они могут признать, что это именно символ мужества, с которым отражены были и Наполеон, и Гитлер?» – поделился мнением общественник.

Светов также напомнил, что Георгиевская лента существует около 260 лет (была учреждена в 1769 году – прим. Т-и), и посоветовал носить ее на лацкане.

Вместе с тем журналист выразил уверенность, что патриотизм, как и другие масштабные, но деликатные вещи, лучше всего воспитывается в семье. «Когда от родителей, от дедов, бабушек ребенок слышит рассказы, то воспринимает их по-другому», – добавил он.