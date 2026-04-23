news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 23 апреля 2026 22:58

Журналист Светов выдвинул объяснение запрета Георгиевской ленты в ряде стран Европы

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Журналист и политолог Юрий Светов в беседе с «Радио 1» выдвинул предположение, почему Георгиевская лента запрещена в ряде стран Европы.

«В новой России эта лента стала символом победы. И отсюда к ней ненависть на Западе. Как они могут признать, что это именно символ мужества, с которым отражены были и Наполеон, и Гитлер?» – поделился мнением общественник.

Светов также напомнил, что Георгиевская лента существует около 260 лет (была учреждена в 1769 году – прим. Т-и), и посоветовал носить ее на лацкане.

Вместе с тем журналист выразил уверенность, что патриотизм, как и другие масштабные, но деликатные вещи, лучше всего воспитывается в семье. «Когда от родителей, от дедов, бабушек ребенок слышит рассказы, то воспринимает их по-другому», – добавил он.

#Георгиевская лента
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров