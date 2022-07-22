Журналист Сергей Брилев заявил об уходе с ВГТРК

Заместитель генерального директора ВГТРК по спецпроектам, ведущий программы «Вести в субботу» Сергей Брилев написал в социальной сети Facebook* о последнем для него выпуске передачи на телеканале «Россия 1» и заявил, что покидает канал.

«В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим», — отметил Брилев. Он добавил, что последний выпуск «Вестей в субботу» провел 26 февраля и это «подвело черту под периодом, когда ему было зачем носить титул замдиректора канала».

Затем журналист отправился в Латинскую Америку снимать спецрепортажи и документальные фильмы. В марте он опроверг слухи о своем увольнении с ВГТРК. В Москву телеведущий вернулся в апреле.

Власти Великобритании ввели ограничительные меры против телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня». В санкционный список попал и Брилев. При этом, по некоторым сведениям, он является гражданином Соединенного Королевства.

*Социальная сеть принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.