Журналист Сальтведт: «Большунову надоела Россия и Вяльбе с ее безумными теориями»

Фото: Салават Камалетдинов/ "Татар-Информ"

Норвежский журналист вещательной компании NRK Ян Петтер Сальтведт прокомментировал отъезд лыжника, представителя сборной Республики Татарстан Александра Большунова на тренировочный сбор в Европу.

По словам Сальтведта, он удивился тому, что россиянин приехал в Западную Европу. Журналист считает, что Александр надеется вернуться на международные соревнования к Олимпийским играм следующего года. Подобным образом Большунов выражает протест, сказал Сальтведт.

«Моя главная версия заключается в том, что ему надоела Россия и, прежде всего, Вяльбе с ее все более и более безумными теориями <..> Это протест против всего, за что она сейчас выступает. Большунов понимает, в какую сторону дует ветер, и он не в сторону Вяльбе», – передает слова Яна Сальтведта Sport24.

Напомним, на сборы в Италию также улетели другие представители сборной Республики Татарстан –Дарья Непряева, Сергей Волков и Савелий Коростелев.

Сейчас Большунов идет четвертым в общем зачете Кубка России нынешнего сезона с 530 очками. Первое, второе и третье места занимают другие представители Республики Татарстан – Сергей Ардешев (721 очко), Савелий Коростелев (667) и Иван Горбунов (622 очка) соответственно.