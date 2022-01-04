Журналист RT Константин Придыбайло: «В Татарстане довольно много качественного контента»

Константин Придыбайло: «Сейчас пришло время субъективной авторской журналистики, которая помимо эмоции дает людям возможность понять твою позицию и периодически спорить» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Людям интересны люди»

— Константин, с чего вы начинали свой путь в журналистике? Где довелось работать? Ваш самый незабываемый опыт и над чем вы трудитесь сейчас?

— Я начинал работать на белорусском телевидении — на Белтелерадиокомпании. Я там не вел только прогноз погоды, потому что он на белорусском языке, а его я, к сожалению, не знаю. Потом я работал на LifeNews в Петербурге и Москве. Это потрясающее время! Я считаю, что Life — самый крутой информационный канал, который мог существовать в нашей стране. Школа «Лайфа» никуда не делась, с ней связано много историй, это была суперсовременная журналистика, которая до сих пор актуальна.

Далее была «Комсомольская правда», там я работал на радио. Это была мечта детства. Мне кажется, все люди старше 30–35 лет, когда росли, слушали радио и так или иначе хотели поработать на радио, как обожаемый многими «Квартет И» и его спектакль «День радио». Для меня это был тоже безумно интересный опыт, близкий мне по духу, это те же современные стримы, так как радио — это такой же разговорный формат. Радио сейчас очень сильно заходит в интернет, но, к сожалению, радийные нюансы работы дают о себе знать, они немножко не в тренде сейчас.

«Радио сейчас очень сильно заходит в интернет, но, к сожалению, радийные нюансы работы дают о себе знать, они немножко не в тренде сейчас» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Потом я работал с государственными структурами, имел отношение к некоторым политическим лидерам, руководителям, чиновникам. Это тоже очень интересный опыт, потому что в журналистике существует вечный конфликт: у нас есть вопросы, а на них не дают ответы. И к этому вечному спору присоединяются пресс-службы, и это вообще битва титанов: журналист против пресс-служб.

Мне было интересно поработать с чиновниками, понять, что у них в голове, попытаться объяснить, что людям интересны люди и время чиновников в кабинетах ушло. Сейчас политики и чиновники должны быть такими же «живыми», как и их избиратели. Именно поэтому происходит реальное омоложение аппарата. Это реалии: людям перестали быть интересны кабинетные люди.

Потом я пришел на RT. Здесь я занимаюсь утренним эфиром под названием «Летучка», стримом на русском языке. Для меня это такой непростой эксперимент: очень тяжело вставать утром, почти в семь. Но с точки зрения контента и интереса для пользователей я считаю, что утро — один из самых крутых форматов. Я как человек информационно-зависимый ранее сталкивался с проблемой, что, когда я просыпаюсь утром, мне нечего смотреть. У меня безлимитный интернет с 2008 года, в интернете я пересмотрел почти всё, что можно было пересмотреть. Чего-то кардинального нового с того времени не появилось, поэтому у меня возник такой запрос. Кроме того, проводились исследования, благодаря которым также выяснилось, что утренний стрим — один из самых востребованных форматов в интернете. Надеюсь, наше дело будет жить долго и счастливо.

«Либо покрываться плесенью, либо идти дальше»

— Бумажные носители теряют актуальность, аудитория уходит в социальные сети. Как, на ваш взгляд, будет развиваться журналистика?

— Сложно прогнозировать, но в глобальном плане все придет к виртуальной реальности. Сначала к виртуальной, потом к дополненной. Виртуальную просто проще сделать, дополненную — сложнее. В конце концов, мы будем ходить и видеть новости, как в сериале «Черное зеркало»: будем видеть контент в своих глазах. Сейчас мы находимся в пресс-центре, и вот эти люди, которые изображены на фотографиях, в будущем как в «Гарри Поттере» станут живыми картинками, мы сможем нажать на них и услышать, о чем он говорил в этом интервью. Я надеюсь, что доживу до этого.

«В конце концов, мы будем ходить и видеть новости, как в сериале «Черное зеркало»: будем видеть контент в своих глазах» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Сложно говорить о том, что газеты умерли. Газеты не умерли. Газеты нужны, но условно они перешли в тот же Telegram. Ничто же не мешает газете делать свои хорошие социальные сети, платформы и при этом дополнительно выпускать свою печатную продукцию.

Ежедневная печатная газета не нужна. Например, мы на RT ежегодно уже на протяжении многих лет к Новому году выпускаем сборник лучших историй и снимков. Мы же не газета, но у нас такой альбом выходит ежегодно, и это тоже круто. Это лимитированное издание. У меня такого альманаха пока нет, и я очень хочу, чтобы в этом году он у меня появился.

Проблема соцсетей в том, что у них слишком короткая жизнь. А у печатного формата жизнь может быть вечной. Я люблю книги — даже не то чтобы почитать, а чтобы она у меня была. Я кинул на нее взгляд и вспомнил, что она есть. Или протираешь пыль, залип и начинаешь листать книгу или альбом. Это круто. Это говорит о том, что журналистика не умрет. Здесь нужно делать выбор как профессионалу: либо ровно сидишь и покрываешься плесенью, либо идешь дальше.

Мне часто задают вопрос: «Доплачивают ли вам за то, что вы ведете ваши соцсети?» Нет, конечно! Я веду соцсети, в том числе в телеграм-канале, потому что мне это интересно, потому что я хочу развиваться и потому что не хочу остаться в каменном веке журналистики.

«Я веду соцсети, в том числе в телеграм-канале, потому что мне это интересно, потому что я хочу развиваться» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Сейчас пришло время субъективной авторской журналистики, которая помимо эмоции дает людям возможность понять твою позицию и периодически спорить. Я не скрываю: мне можно написать «Ты не прав». «Ну почему я не прав?» — И у меня много таких переписок. Люди мне пишут, объясняют свою точку зрения, обсуждают какие-то события. Мы остаемся либо при своих точках зрения, либо я соглашаюсь, либо они со мной. Вот за этим будущее журналистики. Даже не будущее, а настоящее.

— Ваш авторский телеграм-канал «Придыбайло | Субъективно» входит в топ-30 самых цитируемых телеграм-каналов журналистов. Продвижение медийного контента вы считаете одной из своих сильных сторон. Поделитесь секретами: какие механизмы для продвижения вы используете?

— Большая часть — это заслуга коллег, которые помогают распространять этот контент. В плане того, что им нравится контент и они это распространяют. Последняя моя командировка была на границу Беларуси и Польши. Там столько всего происходило, круглосуточно. Понятное дело, что редакции нужен не весь контент. Изначально я весь отснятый материал предлагаю редакции и только потом беру для своих соцсетей, если информация не пригодилась. Если этот контент заходит коллегам из других СМИ, они начинают его репостить, цитировать. Плюс что-то можно дать от себя, чего не может дать редакция, если, например, дело касается каких-либо провокационных вопросов.

Например, недавно я был на одном из митингов в Москве. Одному из политических лидеров я задал в лоб вопрос о вакцине. Он на него ответил. В редакции мы посовещались и решили, что это не наш контент. Но при этом мне никто не запрещает его постить. Я его запостил, и это разошлось, его взяли другие коллеги из СМИ. То, о чем я говорил в предыдущем вопросе: можно сидеть и ждать приказа редактора, а можно развиваться, что-то делать самому, пытаться экспериментировать.

«Часто слышу мнение, что вот у нас ничего не происходит, событий нет, все интересное у вас в Москве, еще и зарплаты большие. На самом деле, везде все есть» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Все зависит от людей: еще очень часто слышу мнение, что вот у нас ничего не происходит, событий нет, все интересное у вас в Москве, еще и зарплаты большие. На самом деле, везде все есть: события, мнения, есть что обсудить. Либо вы это делаете, либо сидите с 9 до 18 в офисе, уходите и обнуляетесь.

— Константин, вы сказали, что месяц назад вы работали в Беларуси, вели эфиры о беженцах. Какая история оставила самый яркий след?

— Очень много историй, я жил там две с половиной недели. Одна из забавных — роды. В лагере беженцев жили несколько женщин, которые находились на поздних сроках беременности. Я с пограничниками ходил и говорил: «Слушайте, вот там несколько беременных женщин. У них девятый месяц. А вдруг родит?» На что пограничники отвечали: «Костя, ну зачем? Этого нам здесь не хватало!». А я им: «Да что вы паритесь! Беларус же родится! Уже даже не араб и не сириец». А поляки уже построили забор на своей территории, и формально несколько палаток стояло на польской земле. И пограничники мне отвечают: «Это еще посмотреть надо, где палаточка стояла, может, поляк?!» Реально, это было очень смешно. Одна из женщин недавно родила. Случилось это в больнице, с ней и ребенком все хорошо.

Наш корр Костя @kostya_pride Придыбайло — о ситуации на польско-белорусской границе, где мигранты пытались сломать забор:

«Только что Польша применила водомёты. На приграничную территорию подвезли два водомёта и полили белорусскую территорию. Также применили светошумовые гранаты». pic.twitter.com/zBH85prjs2 RT на русском (@RT_russian) November 16, 2021

А если реально, то это очень страшные истории. Очень жалко людей, а особенно молодых мужчин, которые бросили все и побежали в Германию за хорошей жизнью. В итоге уперлись в польских полицейских, колючую проволоку, газ, водометы. Очень жалко детей, которые там были. Взрослые — понятно, они сами принимают решения, а маленький ребенок идет за родителями, и тут он оказывается в лесу на границе с Польшей, где стоят злые дяди с автоматами. Я считаю, это большая трагедия. И беженцы ни в чем не виноваты.

Было и место юмору. Люди же везде одинаковы, и не важно, откуда ты: из Ирака, Сирии, Нигерии. Так или иначе, когда ты по-человечески к людям относишься, и к тебе хорошо относятся.

«Призываю всех читать кардинальные разные каналы»

— Татарстан — продвинутый регион. Можно ли сказать, что в Татарстане сформирована своя школа журналистики? Подписаны ли вы на наши местные издания?

— Я подписан на несколько телеграм-каналов, причем уже достаточно давно. Местами в журналистике здесь реально очень хорошо. И это не удивительно, Татарстан — один из ведущих регионов России. Если в Росстат заглядывать, то где будет Татарстан, если не на первом месте после Москвы и Санкт-Петербурга?

Здесь я купил журнал «Чаян». Он стоит копейки, а формат для меня просто удивительный! Он дожил до 21-го года 21-го века. Для меня это ассоциация с журналом «Крокодил». «Чаян» выходит уже почти 100 лет! Да, в 2023 году ему будет сто лет. На самом деле, это очень прикольно. Из всех карикатур меня зацепил Кощей Бессмертный, который купил сертификат о вакцинации. Забавно, видимо, ковид и на Кощея тоже действует. Это формат для меня, я люблю разные карикатуры, потому что карикатуры — это первые мемы.

«Здесь я купил журнал «Чаян». Он стоит копейки, а формат для меня просто удивительный! Он дожил до 21-го года 21-го века» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Чаще всего я читаю два местных телеграм-канала «Еду в Татарстан» и «Татмедиа». Это два очень разных канала, и я всегда и всех призываю читать кардинально разные каналы. «Еду в Татарстан» — он своеобразный, смешной и даже местами оппозиционный, «Татмедиа» же — классический, информационный, которому можно доверять. Если на первый канал я захожу посмотреть слухи и смешные мемы, то в «Татмедиа» я реально узнаю, что интересного в Татарстане.

Одну из последних тем, связанную с Казанью, мы делали про QR-коды, и я собирал информацию из «Татмедиа». Могу с уверенностью сказать, что в Татарстане качественного контента довольно много. И это правда.