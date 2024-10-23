Журналист из Пекина Яхун Се о Казани: Город успешно развивается

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

Журналист газеты «Жэньминь жибао» из Пекина, КНР Яхун Се в Международном выставочном центре «Казань Экспо» в рамках саммита БРИКС отметил успешное развитие Казани.

«Я уже был в Казани, сейчас приехал во второй раз. Сразу после аэропорта заметил, что в городе много изменений. Появились новые здания, дороги. В Казани много красивых мест - набережные Казанки и Волги хорошо ухожены, много зелени. Открывается прекрасный вид. Город успешно развивается. Поэтому хочу отметить, что Казань готова к проведению такого крупного мероприятия, как БРИКС», – сказал он корреспонденту «Татар-информа».

Журналист рассказал, что уже успел погулять по Казани, съездил на остров Свияжск. «Мы любовались красотой Татарстана, Казани. Казань имеет древнюю историю. Кремль – одна из главных достопримечательностей города. В вашем регионе живут разные народы, представители разных религий, культур. И все они находятся в гармонии, в этом отношении Татарстан является примером», – отметил собеседник информагентства.

«Из местной кухни попробовал чак-чак, азу, плов, очень понравилось. Я работал в Казахстане, нашел сходство в блюдах, поэтому привыкнуть было несложно», – сказал Яхун Се.

Зиля Мубаракшина