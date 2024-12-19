Журналист из Калмыкии: Хотим провести буддийский форум по образцу саммита БРИКС

В следующем, 2025 году в Калмыкии планируют провести III Международный буддийский форум. Организаторы хотят, чтобы он стал не менее мощным событием, чем прошедший в Казани саммит БРИКС. Об этом журналист газеты «Хальмг үнн» («Калмыцкая правда») рассказал корреспонденту «Татар-информа» в преддверии прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным.

«В этом году Татарстан встретил мощно [саммит] БРИКС, а в следующем году мы хотим провести III Международный буддийский форум», — подчеркнул собеседник агентства.

«Калмыкия — это <…> единственный буддийский регион, который находится в европейской части России и вообще в Европе. И [калмыки] — единственный монголоязычный народ, который проживает в европейской части России», — напомнил он.

«Кстати, инициировал этот форум <…> как раз Владимир Владимирович Путин, он дал добро на проведение его», — уточнил журналист из Калмыкии.

«<…> как раз через буддизм можно делать такой мост, чтобы еще больше было связей у нашей страны <…>», — объяснил собеседник агентства смысл предстоящего форума. По его словам, в мероприятии примут участие делегации таких стран, как Индия, Китай, Мьянма, Лаос, Камбоджа, Монголия.

«Наш вопрос, наше пожелание — чтобы, конечно, этот форум посетил Владимир Владимирович [Путин]», — заключил журналист «Калмыцкой правды».

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября текущего, 2024 года.