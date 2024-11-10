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Журналист из Италии просит Путина дать ему гражданство РФ из-за преследований на Родине
Журналист International Reporters из Италии Андреа Лучиди попросил Президента РФ Владимира Путина дать ему российское гражданство. По его словам, он постоянно освещал события спецоперации, и на Родине итальянца преследуют.
«Я отправил на сайт свою просьбу к президенту о предоставлении российского гражданства», - цитирует спикера ТАСС.
Лучиди также подчеркнул, что очень хочет жить в России, считает РФ своим вторым домом и желает внести свой вклад в борьбе против фашизма.
В Италии же тем временем хотят изъять у журналиста его итальянский паспорт в случае возвращения. Местные СМИ уже назвали Лучиди «агентом Кремля», написав также, что тот якобы получает вознаграждение в криптовалюте за свои материалы про СВО.
Сам журналист заявил, что опубликованная итальянскими СМИ информация не соответствует действительности. По его словам, он все также продолжает работать для итальянских телеканалов.
«Как я работал из Ливана, из Сирии, так же я работаю из России», - объяснил журналист.
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