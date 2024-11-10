Журналист из Италии просит Путина дать ему гражданство РФ из-за преследований на Родине

Журналист International Reporters из Италии Андреа Лучиди попросил Президента РФ Владимира Путина дать ему российское гражданство. По его словам, он постоянно освещал события спецоперации, и на Родине итальянца преследуют.

«Я отправил на сайт свою просьбу к президенту о предоставлении российского гражданства», - цитирует спикера ТАСС.

Лучиди также подчеркнул, что очень хочет жить в России, считает РФ своим вторым домом и желает внести свой вклад в борьбе против фашизма.

В Италии же тем временем хотят изъять у журналиста его итальянский паспорт в случае возвращения. Местные СМИ уже назвали Лучиди «агентом Кремля», написав также, что тот якобы получает вознаграждение в криптовалюте за свои материалы про СВО.

Сам журналист заявил, что опубликованная итальянскими СМИ информация не соответствует действительности. По его словам, он все также продолжает работать для итальянских телеканалов.

«Как я работал из Ливана, из Сирии, так же я работаю из России», - объяснил журналист.