Журналист из Испании: Мне важно увидеть выборы в России, чтобы были аргументы оппонентам

Пропаганда уже готова рассказать о выборах Президента России в негативном ключе. Об этом заявил директор Испанского института геополитики, журналист Хуан Антонио Агилар Сантильяно на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии Татарстана Андреем Кондратьевым.

«На самом деле пропаганде всё равно, что здесь будет происходить. Уже написаны негативные статьи, и они выйдут в свет 18 марта. Мы приехали защищать те позиции, которые воспринимаются не так, как должно быть. Мы единственные представители стран НАТО, и здесь нам спокойно», – сказал эксперт из Испании.

Он отметил, что удивлен высоким уровнем российской избирательной системы. «Последний раз я был на выборах в Молдавии, и там всё было по-другому. Надеюсь, что эти выборы пройдут очень хорошо. И мы, наблюдатели, будем просто скучать, потому что всё пройдет так, как и должно быть», – подчеркнул спикер.

Сантильяно добавил, что сейчас в западной Европе много негативного говорят про выборы в России. «Но мы, журналисты, которые работают в Испании, придерживаемся противоположной точки зрения. Поэтому для меня было важно приехать, увидеть, чтобы у меня были аргументы для моих оппонентов», – заключил он.

Международные наблюдатели будут находиться на избирательных участках в Татарстане до окончания подсчета голосов. Все участки будут работать с 8.00 до 20.00.

Голосование на выборах Президента России пройдет 15, 16, 17 марта. ЦИК РФ допустила до выборов четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и действующего российского лидера Владимира Путина (самовыдвиженец).