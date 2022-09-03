Журналист из Франции: Санкции Запада помогли России заработать

Доходы России от продажи энергоресурсов растут не вопреки, а благодаря санкциям. Об этом французский журналист, специализирующийся на экономической тематике, Франсуа Ленгле заявил в авторской программе на канале RTL, сообщает РИА Новости.

По словам репортера, Россия не нуждается в финансировании, поскольку после введения рестрикций из-за спецоперации на Украине ее доходы от экспорта нефти и газа выросли на 40%.

«Она буквально купается в деньгах, — заявил автор программы. — Не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены, развязав рыночные спекуляции».

По мнению Ленгле, санкции помогли России заработать в то время, как западные покупатели нефти и газа вынуждены затягивать пояса и бороться с растущей инфляцией. Он также привел в пример цифры: страны Европы заплатили России более 86 млрд евро с 24 февраля — это 3 700 евро в секунду.

Запад усилил санкционное давление на Россию после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по защите Донбасса.