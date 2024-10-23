Журналист из Франции: Саммит БРИКС в Казани станет символом перемен в мире

Журналист из Франции Жорж Кузманович в пресс-центре саммита БРИКС рассказал корреспонденту «Татар-информа» о своем видении роли этого события.

«Я в Казани впервые. Как житель Франции, мне захотелось узнать, что происходит на саммите БРИКС. На мой взгляд, это важное событие в мировой геополитике. Мир в настоящее время меняется, он становится мультиполярным, и в последние годы это происходит быстрыми темпами. Ведь мир создается не только под американским руководством. Государства, входящие в БРИКС, - почти половина населения мира, их экономика больше, чем у стран G7. Я думаю, что саммит БРИКС в Казани станет символом этих перемен», - сказал он корреспонденту «Татар-информа».

Жорж Кузманович также рассказал, что брал интервью у разных людей на канале «Fréquence Populaire» на видеохостинге YouTube.

«Мы молодое СМИ, и постепенно развиваемся. Как меняется мировая геополитика, так и меняются средства массовой информации: появляются новые. Наш рост хороший, мы довольны. Мы хотим брать интервью у людей и узнавать их мнение без всяких фильтров. Русский это человек, будь то китаец, бразилец и т. д. В обычной среде этого немного не хватает», - сказал он.

«Я приехал из Парижа. Казань очень красивый город, я его полюбил. Мы много гуляли по городу, любовались его красотой. А главное – люди хорошие, нам это понравилось. Сейчас есть санкции, немного неподходящее время, но когда появится возможность, я хотел бы приехать сюда вместе семьей, посмотреть Казань, отдохнуть. Из национальных блюд пробовали чак-чак, очень вкусно! К сожалению, татарской кухни в Париже нет, если бы кто-нибудь открыл в Париже татарский ресторан, то ваши национальные блюда были бы очень популярны», - сказал журналист.