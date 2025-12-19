Журналист из Екатеринбурга пригласил Путина на свою свадьбу

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов пригласил Президента России Владимира Путина на свою свадьбу. Представитель областного телевидения пришел на прямую линию с главой государства с табличкой «Хочу жениться».

«Вы одеты так, что приготовились к акту бракосочетания», – сказал ему Путин.

Бажанов ответил, что не просто так пришел на прямую линию с такой табличкой. По словам журналиста, его девушка сейчас смотрит прямую линию. «Олечка, выходи за меня замуж. И поскольку все это случилось здесь, Владимир Владимирович, очень будем рады видеть вас на свадьбе», – заявил он.