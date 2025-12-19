news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 декабря 2025 15:23

Журналист из Екатеринбурга пригласил Путина на свою свадьбу

Читайте нас в
Телеграм

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов пригласил Президента России Владимира Путина на свою свадьбу. Представитель областного телевидения пришел на прямую линию с главой государства с табличкой «Хочу жениться».

«Вы одеты так, что приготовились к акту бракосочетания», – сказал ему Путин.

Бажанов ответил, что не просто так пришел на прямую линию с такой табличкой. По словам журналиста, его девушка сейчас смотрит прямую линию. «Олечка, выходи за меня замуж. И поскольку все это случилось здесь, Владимир Владимирович, очень будем рады видеть вас на свадьбе», – заявил он.

#Владимир Путин #прямая линия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

18 декабря 2025
Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

18 декабря 2025