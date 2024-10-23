Журналист из Белоруссии Евгений Пустовой: В XXI веке роль Казани - объединение Евразии

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

Журналист из Белоруссии, политический обозреватель Евгений Пустовой в Международном выставочном центре «Казань Экспо» поделился своими мыслями о саммите БРИКС.

«Казань становится центром большой политики. Здесь проходят и саммиты, и форумы международного уровня, и я этому очень рад. На мой взгляд, роль Казани в XXI веке - объединение Евразии. Вы делаете это очень хорошо. Возможно, причина кроется не только в хорошей инфраструктуре. Вероятно, это связано с тем, что здесь сосуществуют разные культуры, религии и они уважают друг друга. Поэтому Казань – это место, где можно услышать мировые новости. Именно в Казани зарождается новая глобальная дружба», - сказал он корреспонденту «Татар-информа».

Евгений Пустовой в Казани не впервые, до этого он приезжал на «Игры будущего». «Мы гордимся своей страной – Беларусью, любим ее. Гордимся тем, как у нас чисто. Именно такую картину я увидел в Казани. Столица очень красивая, ухоженная, она сияет. Видно, что здесь живут трудолюбивые и работящие люди, которые любят свою землю», - поделился журналист.

«Из татарской национальной кухни мне понравился чак-чак. И сам попробовал, и друзей угостил. Татарский народ доброжелательный, гостеприимный. В Беларуси тоже много татар, в Минске есть мечеть. Татары, живущие у нас, тоже любят труд и работают много, занимаются также садоводством», - отметил собеседник.

Зиля Мубаракшина