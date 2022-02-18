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Происшествия
18 февраля 2022  11:58
Елена Саляхова

Журналист ИА «Татар-информ» стала победителем конкурса «Фемида года-2021»

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Журналист ИА «Татар-информ» стала победителем конкурса «Фемида года-2021»

Корреспондент отдела происшествий ИА «Татар-информ» Елена Саляхова стала победителем конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности судебной системы РФ и РТ «Фемида года-2021». Работы журналиста признали лучшими среди материалов информационного жанра.

Награждение победителей прошло сегодня в ГТРК «Корстон» после подведения итогов на ежегодной отчетной конференции судей.

Конкурс проводится совместно с Общественной организацией «Творческий союз  – Союз журналистов Республики Татарстан» и Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Он нацелен на повышение доверия жителей Татарстана к работе судов, а также на улучшение их взаимодействия со СМИ.

#победитель конкурса #журналист
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