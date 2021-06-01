Журналист ИА «Татар-информ» стал призером конкурса «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», корреспонденты ИА «Татар-информ» в числе победителей.

«У нас в этом году конкурс юбилейный — десятый. И действительно, коллеги, пишущие из Татарстана, отличаются крайне высокой активностью, и это не может не радовать. Наша задача — строить информационное будущее от инфраструктуры, заканчивая конкретными предложениями для пользователя. Очень важный этап в этом популяризация самой идеи культуры потребления, и здесь мы без вас справлялись бы с гораздо большим трудом», — отметил директор филиала компании Александр Дудин.

Корреспондент ИА «Татар-информ» Диляра Галеева заняла второе место. Благодарность за освещение темы по развитию телемедицины вручили Эвелине Киселёвой.



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