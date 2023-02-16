Журналист Дуган раскрыл новые свидетельства причастности США к подрыву «Северных потоков»

В учениях НАТО Baltops 2022, которые проходили прошлым летом в районе датского острова Борнхольм в Балтийском море, принимали участие американские водолазы с глубоководным оборудованием. Об этом было рассказано в анонимном письме, который получил американский журналист Джон Дуган.

«Я полностью доверяю письму. В нем содержатся подробности, которые мог предоставить только человек, хорошо знакомый с учениями Baltops 22 и глубоководным оборудованием. Все было корректно», — отметил Дуган, предоставляя текст письма РИА Новости.

Он также уточнил, что источник предъявил доказательства — фотографии с учений и документы, но попросил не распространять их, опасаясь раскрытия своей личности. По словам журналистам, письмо было отправлено с одноразового ящика электронной почты 2 октября, все его попытки связаться с анонимом оказались безуспешными.

Автор анонимного письма утверждает, что участвовал в военных учениях. По его словам, 15 июня вертолет доставил группу американцев в гражданской одежде, и ему показалось странным то, какие у них прически и бороды, а также то, что у них отсутствовали именные жетоны.

«Моей первой мыслью было, что они выглядели как группа террористов», — пишет автор.

Дайверов встречали вице-адмирал шестого флота ВМС США и группа людей в штатском, разговор из-за шума вертолета автор письма не услышал. Он заметил, что у американцев были ребризеры MK-29, в которых используется кислородно-гелиевая смесь для погружения на большую глубину, и другое высокопрофессиональное и дорогостоящее оборудование, которое не применяют обычные военно-морские подразделения. Также они привезли небольшие ящики.

Сами водолазы говорили, что будут участвовать в учениях по разминированию — на резиновой лодке они должны были выплыть в определенный район, найти и обезвредить противокорабельные мины. Но при этом оборудования для этого при них не было. После беседы с вице-адмиралом водолазы направились не в район учений и отсутствовали довольно долго.

«Они покинули лодку в своих ребризерах и исчезли под водой на более чем 6 часов. Не существует такого автономного снаряжения, которое позволит дайверу продержаться под 6 шесть часов», — пишет автор.

Затем американские военные вернулись уже без ящиков и их забрал вертолет.

Напомним, 8 февраля известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал статью, в которой утверждает, что водолазы ВМС США летом установили взрывчатку под российские газопроводы, а через три месяца ее активировали норвежцы. В Вашингтоне эти обвинения категорически опровергают.