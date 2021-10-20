Журналист Дмитрий Казнин скончался на 48-м году жизни

Российский журналист, радио- и телеведущий, художник Дмитрий Казнин скончался на 48-м году жизни. Об этом сообщает радиостанция «Москва FM», на которой он работал в последние годы.

«Сегодня ушел Дима Казнин, один самых ярких журналистов, художник, муж, отец двоих детей. Человек, энергии которого лично я завидовал и буду завидовать всегда. <…> Интеллектуал, профессионал, настоящий мужчина, боец и просто офигенный парень», — заявил руководитель департамента радио АО «Москва Медиа» Максим Димов.

Дмитрий Казнин окончил филологический факультет Кемеровского государственного университета, учился на факультете журналистики Санкт-Петербургского университета. Работал корреспондентом на радио «Северная столица», вел утреннее шоу на радио «Спутник».

В 2007 переехал в Москву. Вел утреннее информационное шоу на радио «Сити-FM» с Натальей Пешковой, а с февраля 2013 года — утреннее шоу «Встань москвичом». С 2010 года, со дня основания, также работал на телеканале «Дождь»* (признан в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента). В 2011 году стал лауреатом российской национальной премии «Радиомания» как лучший ведущий разговорного эфира.

В декабре 2015 года у Дмитрия Казнина был диагностирован рак кишечника. Он прошел несколько курсов химиотерапии в Германии, ему сделали несколько операций.

«У него была очень тяжелая ситуация. Когда поставили первый диагноз, говорили, что не очень много надежд. Но шесть лет Дима с этим боролся. <…> внутренне он не пускал в себя эту болячку», — прокомментировала смерть журналиста генеральный директор «Дождя»* (признан в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента) Наталья Синдеева.

*Телеканал «Дождь» признан в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Соответствующее решение принял Минюст РФ.