Страны Запада на протяжении столетий пытались расчленить Россию, поскольку всегда ее боялись и завидовали ее бесконечным ресурсам. Такое мнение в Х (бывшая соцсеть Twitter, заблокированная на территории РФ) высказал ирландский журналист Чей Боуз.

«Они веками пытались расчленить и подчинить Россию. Украина была всего лишь еще одной возможностью для повторной попытки. Но они снова потерпели неудачу», – приводит слова журналиста РИА Новости.

На пленарной сессии Всемирного русского народного собора в ноябре 2023 года Президент РФ Владимир Путин заявил, что «Западу в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия». «<...> Слышали также, что Россию, оказывается, нужно сегодня "деколонизировать". А на самом деле что им нужно? На самом деле нужно расчленить и разграбить Россию. Не получается силой – тогда посеять смуту», – отмечал глава государства.

Ранее Президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала Pink рассказал, что западные страны ведут активную подготовку к прямому военному столкновению с Россией. Он заявил, что Запад заинтересован в российских ресурсах — нефти, золоте, газе и пр. Вучич также привел мнение политиков из скандинавских стран, гласящее, что «Россия не заслужила обладать такой территорией, ведь это является достоянием всего мира».