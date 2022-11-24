Журналист и телеведущий Андрей Караулов объявлен в федеральный розыск

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России, Караулов объявлен в розыск по уголовной статье. Не исключено, что речь идет об обвинениях в клеве со стороны главы Ростеха Сергея Чемезова.

Как сообщили в Ростехе, в материалах Караулова были «слухи и домыслы», а также непроверенные сведения. Все эти публикации Ростех считает клеветой. По мнению госкорпорации, статьи Караулова нанесли вред компании.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что у Андрея Караулова прошли обыски.

