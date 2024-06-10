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Журналист Александр Малютин умер в возрасте 60 лет
В Москве в возрасте 60 лет умер журналист Александр Малютин. В последние годы он работал заместителем главного редактора агентства «Москва».
«Скончался заместитель главного редактора агентства "Москва" Александр Малютин», — сообщает Telegram-канал агентства.
Будущий журналист родился 4 февраля 1964 года в Новочеркасске. Учился Малютин в Ленинграде, где окончил ЛГУ имени Жданова, кафедру статистического моделирования, позднее – Военную академию тыла и транспорта.
Работал Малютин в газете «Коммерсантъ» (1992-1999 годы), был редактором отдела бизнеса и финансов в «Газета.ru», главным редактором газеты «Известия». В информационном агентстве «Москва» он трудился со дня его основания (2014 год).
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