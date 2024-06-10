Журналист Александр Малютин умер в возрасте 60 лет

фото: телеграм-канал агентства "Москва"

В Москве в возрасте 60 лет умер журналист Александр Малютин. В последние годы он работал заместителем главного редактора агентства «Москва».

«Скончался заместитель главного редактора агентства "Москва" Александр Малютин», — сообщает Telegram-канал агентства.

Будущий журналист родился 4 февраля 1964 года в Новочеркасске. Учился Малютин в Ленинграде, где окончил ЛГУ имени Жданова, кафедру статистического моделирования, позднее – Военную академию тыла и транспорта.

Работал Малютин в газете «Коммерсантъ» (1992-1999 годы), был редактором отдела бизнеса и финансов в «Газета.ru», главным редактором газеты «Известия». В информационном агентстве «Москва» он трудился со дня его основания (2014 год).