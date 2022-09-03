Журналист Айгуль Шарипова: «В татарских семьях в Турции татары всегда желанные гости»

Журналист и ведущая государственного телеканала Турции Айгуль Шарипова побывала в Казани в качестве почетного гостя VIII съезда Всемирного конгресса татар. Как получить престижную работу в новой стране? Отчего в человеке пробуждается «национальный код»? Что объединяет татар в Турции? Об этом она рассказала в интервью «Татар-информу».

Айгуль Шарипова: «У человека в душе есть национальный код. Оказывается, он раскрывается лишь вдали от родных мест» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Айгуль Шарипова – помощник заместителя директора государственного телеканала Турции TRT. До этого много лет проработала в Турции журналистом, автором и ведущей передач на татарском и турецком языках.

– Айгуль, сложно вам было оставить родные края и уехать в другую страну?

– Знаете, пока жила здесь, я еще не так глубоко осознавала, как же я люблю свою родину. У человека в душе есть национальный код. Оказывается, он раскрывается лишь вдали от родных мест. Видимо, когда слушала в детстве песни и молитвы наших бабушек, во мне и сформировался этот татарский код.

Когда вышла замуж в Турции, мне пришлось приехать в Казань, чтобы привести в порядок документы. Я здесь нашла Римзиля абый Валиева (журналист, общественный деятель, – прим. Т-и), взяла у него адреса и телефоны проживающих в Турции татар. И потом обзвонила каждого из этого списка, познакомилась с ними, наладила связи. Я поняла, что в своем кругу, среди соплеменников мне легче, и какие-то сложности в жизни проходят незаметно. Я очень благодарна Римзилю абый.

В 2000-х годах у нас была очень активная татарская жизнь – Айдар Гашигуллин, сотрудник торгового представительства России в Турции, Радик Гиматдинов устраивали ифтары, очень интересные игры КВН. Когда часто встречаешься на разных мероприятиях, связи с татарами расширяются. Например, с известным общественным деятелем Фаридом Бикчури, доктором наук, тюркологом Лейсан Шахин, журналистом Рушанией Алтай, Лилией Дурмуш, с руководителем общества «Идель-Урал» Гюлтан апа Ураллы я познакомилась и подружилась на таких татарских праздниках.

– Мне сказали, что родом вы из Кукморского района. В какой деревне выросли?

– Я казанская, родилась и выросла в Казани. А мама моя действительно из Кукморского района, село Югары Өскебаш (Верхний Искубаш). В детстве часто ездила в родную деревню мамы.

– А ваш папа?

– Он тоже вырос в Казани, но его корни из Арского района. Вот вы стали расспрашивать о моих корнях, и я вспомнила один интересный случай.

В 2012 году, когда я работала ведущей телеканала «ТРТ Аваз», в Турцию приехал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Руководство телеканала отправило меня взять интервью у Рустама Нургалиевича. Я стала ему задавать ему вопросы на татарском языке, и люди в окружении Президента просто вскочили от удивления: «Она тоже татарка?» Вот тогда Рустам Минниханов так же наше знакомство начал с вопросов о моих корнях…



– Айгуль, как вы оказались в Турции?

– В 2001 году я вышла замуж и уехала в эту страну.

«Два года оттачивали мой турецкий»

– Но до Турции у вас был опыт работы на телевидении в Казани.

– Я работала в отделе рекламы телеканала «Эфир». Мы писали рекламные тексты, снимали клипы. Вот там я и заболела телевидением. С тех пор ни в какой другой области не чувствую себя так же хорошо.

По специальности ведь я инженер. В свое время окончила КХТИ. Основательные знания, полученные в этом вузе, мне помогают по всей жизни. Очень благодарна своим преподавателям. В Турции я защитила квалификацию и стала работать аудитором. На заводе проверяла качество продукции и заполняла сертификаты к ней на английском языке. Работа была хорошая, но меня все время тянуло на телевидение.

Чтобы идти к своей мечте, два года училась в школе актерского мастерства, а также получала частные уроки. Как в известной сказке волку кузнец точил язык, мне тоже два года оттачивали мой турецкий, доводя его до совершенства. Но даже после этого просто так меня на телевидение не взяли. Попасть туда очень тяжело.

Я набралась храбрости и пошла на государственное телевидение TRT, сказала, что хочу у них работать. Меня взяли как волонтера, чтобы я показала, на что способна как журналист. Девять месяцев работала на разных проектах, некоторые сама же и создавала, при этом не получая гонораров. Затем мне разрешили готовить репортажи о спорте. Сама находила темы, договаривалась с героями, собирала людей на месте съемок, снималась в кадре, потом монтировала материал. Со временем я стала вести утренние передачи, готовить разные программы. На телевидении вела их на турецком языке, а на радио – на татарском. Несколько татарских передач у меня было и на телевидении. Все это я делала с большим удовольствием. Таким образом, прежде чем меня взяли на работу, семь лет трудилась как внештатный журналист. Вся моя деятельность до этого момента стала крепкой основой и стимулом для дальнейшей работы на телевидении. Раньше я очень переживала: как же я без блата, без знакомств, какой-либо поддержки сама буду прокладывать себе дорогу. Потом, преодолевая трудности, постепенно набираясь опыта, поняла, что мой «блат» – это я сама и выполненная мною работа.

У татар есть одно очень хорошее качество – мы очень трудолюбивые, старательные. Именно из-за упорства и работоспособности наш народ добился высот. Мы работаем, мы можем, если не получается, стараемся и добиваемся и полагаемся на волю Аллаха. Когда стараешься, то все получится. Это правило действительно работает.

– Когда вы перешли на нынешнюю свою должность?

– В октябре 2021 года. К руководству пришли люди, с которыми в свое время вместе работали, и они мне предложили перейти в дирекцию. Конечно, я была очень рада этому предложению. В стране, где собственного населения 80 миллионов, представителя татар назначили на ответственную должность – событие действительно радостное.

– Ваше татарское происхождение как-то помогло вам в карьере, как считаете?

– Еще до меня на телевидении были татары. Они показали себя как очень ответственные и работоспособные сотрудники, поэтому их полюбили. Думаю, вот этот положительный опыт, хорошее отношение турков также способствовали доверию в отношении меня.

В те годы, когда я готовила передачи о татарах, координатором на канале работал Аднан Суэр – человек, очень трепетно относящейся к национальной теме. В телекомпании тогда были свои редакции у киргизов, казахов, узбеков, азербайджанцев и других представителей тюркского мира. В 2010 году я обратила внимание Аднана эфенди на татар, что татарский мир тоже мог бы быть интересен тюркскому миру. Предложила идею образовать татарскую редакцию. Позже, на основе соглашений, телеканал начал сотрудничать с Татарстаном, освещать события республики.

«Если приедет делегация из Татарстана, это настоящий праздник. Вы можете в Турции зайти в любой татарский дом, и независимо от должности и статуса вас примут как дорогого гостя» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарскому телевидению легче дается идти в ногу со временем»

– Вы смотрите татарские телеканалы Татарстана?

– Смотрю «ТНВ-планету», через интернет иногда просматриваю программы других каналов.

– Чего, по-вашему, не хватает татарскому телевидению? В чем мы могли бы брать пример у Турции?

– Вопрос очень глубокий. Невозможно просто ответить на него. Поскольку сама не работаю на татарстанском телевидении, какие-либо недостатки, проблемы телеканала «Новый век» и не могу знать. Мне неизвестно, сколько сотрудников у канала, какие финансы. Для сравнения – на турецком канале TRT работает около семи тысяч человек. У нас в каждом регионе корпункты, филиалы. Это очень большая организация с широко разветвленной сетью. И хотя масштабы двух этих каналов невозможно сравнить, я считаю, что по профессионализму татарские журналисты не уступают турецким коллегам. Я восхищена тем, как оперативно наши татарские журналисты освещают события – они тут же появляются в новостях. Это самое главное. Если и есть какие-то недостатки, я полагаю, это по части обеспечения современным оборудованием.

– Татары Турции поддерживают связи с Татарстаном?

– На этот вопрос отвечу с удовольствием. Мы всегда чувствуем близость Татарстана. Представительство Татарстана в Турции работает очень хорошо. Его руководитель Айрат Гатауллин поддерживает тесную связь со всеми татарскими общественными организациями, также хорошо работает со Всемирным конгрессом татар. Татары Турции всегда чувствуют поддержку представительства.

А если приедет делегация из Татарстана, то это настоящий праздник для нас. Вы можете в Турции зайти в любой татарский дом, поздороваться на татарском, и независимо от должности и статуса вас примут как дорогого гостя. Чтобы быть желанным гостем, вам достаточно быть татарином. Ничего больше не надо. Вот так татары в Турции относятся к соплеменникам.

– Татарский язык они знают?

– Мои знакомые знают, а их очень много. Когда готовила передачи о татарах, ездила в разные регионы страны, общалась со многими татарами. Собирая материал для передачи о Габдрашите Ибрагимове, даже пришлось познакомиться с потомками сибирских татар, после революции переехавших в Турцию. Татары стараются общаться на татарском, сохранять самобытные обычаи. При возможности факультативно обучают детей татарскому языку.

«Я сама стараюсь создать возможность своим детям больше общаться с татарами, участвовать в татарских праздниках, чтобы они чаще попадали в языковую среду» Фото: tatturk.tatarstan.ru

– Мы говорим, что татары в Татарстане нередко теряют свой язык и даже самосознание. А как в Турции – насколько сильно влияние турецкого языка и турецкой культуры на молодое поколение татар?

– Я же говорю, на чужой стороне у татар пробуждается их национальный код. Вдали от родины желание сохраниться только усиливается. Многие стараются не терять свою татарскую идентичность.

Я сама, например, стараюсь создать возможность своим детям больше общаться с татарами, участвовать в татарских праздниках, чтобы они чаще попадали в языковую среду. Как сама в свое время пропиталась национальным самосознанием, хотела бы, чтобы и дети выросли такими же. Чтобы знали, кто они, знали свои корни.

Когда была беременной дочерью, девять месяцев слушала только татарские песни. Я очень люблю песни Зайнаб Фархетдиновой. Преимущественно слушала ее. Дочку свою тоже назвала именем Зайнаб, в честь любимой артистки. К тому же дочь нашего Пророка Мухаммада тоже звали Зайнаб, это благословенное имя.

– Принято считать, что одно из национальных качеств татар – это завистливость. У татар в Турции замечали такую черту?

– Зависть свойственна любому человеку. Главное, чтобы она не была во вред. Татары в Турции не вредят друг другу из-за зависти, наоборот, мы все живем как родные, помогаем, поддерживаем друг друга.

– Как считаете, это качество татар может быть им на пользу?

– Если рассматривать его как некий спортивный азарт, конкуренцию, то, конечно, да. Это двигает нацию вперед. Поэтому татары, как трудолюбивые пчелки, неустанно работают, строят дома один красивее другого. Вот это трудолюбие отчасти как раз идет от чувства соперничества. Поэтому мы и находимся в лидирующих позициях.

Даже если есть завистники, которые тянут назад, на самом деле для лидера они полезны, потому что преодолевая вот эти трудности, побеждая их, человек учится стойкости, терпению и становится только сильнее. Мне кажется, во всем надо видеть что-то позитивное.

Автор: Рифат Каюмов, intertat.tatar; перевод с татарского