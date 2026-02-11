Журнал «Ялкын» объявил прием заявок на участие в фестивале школьных медиацентров

Айдар Салимгараев

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане стартовал прием заявок на участие в первом республиканском патриотическом фестивале школьных медиа «Ялкын». Проект направлен на поддержку юных журналистов и развитие школьных медиaцентров.

«Почему мы взялись за это дело? Мы видим, насколько сильное информационное давление сегодня. Отделить ложь от правды становится действительно тяжело, особенно для молодого поколения. Фестиваль в первую очередь имеет патриотическое начало», – рассказал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев на пресс-конференции в «Татар-информе».

К участию приглашаются команды школьных медиа (газеты и журналы, радио- и телестудии, SMM и другие форматы) из общеобразовательных учреждений республики. Участниками могут стать школьные медиаредакции (не менее трех человек), возраст участников – от 12 до 18 лет.

Фестиваль проводится в три этапа. До конца февраля будут приниматься заявки участников. С февраля по март будет производиться оценка работ и формирование списка финалистов. Заключительный, третий этап состоится очно в апреле 2026 года. Финалистов ждут образовательные и творческие сессии, защита и презентация медиапроектов, церемония награждения.

Победители будут определены в двух основных номинациях – «Школьное медиа на русском языке» и «Школьное медиа на татарском языке». Жюри также выберет победителей в индивидуальных номинациях: «Лучший радиопроект», «Лучший видеорепортаж», «Лучший дизайн медиа» и других.

Шамиль Садыков Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков отметил, что фестиваль может стать ежегодным, а системная работа в этом направлении даст новые кадры татарстанской журналистике. Данный проект связан с фестивалем юношеской и молодежной прессы «Золотое перо», который в свою очередь «получит новое дыхание» в новой иерархии: школьные медиацентры, «Золотое перо» и разнообразные стажировки в рамках национального проекта «Молодежь и дети» под эгидой Росмолодежи и «Роспатриотцентра».

«Мы пытаемся выстроить вертикаль начиная со школьной скамьи с дальнейшим развитием юных талантов, которые могут правильно доносить информацию до потребителя», – сказал на пресс-конференции министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Азат Кадыров Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Фестиваль направлен на развитие школьных медиаредакций, поддержку творческой молодежи, воспитание гражданской позиции и формирование культуры ответственного производства и потребления медиаконтента.

Фестиваль проводится Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Министерством образования и науки РТ, Министерством по делам молодежи РТ, акционерным обществом «Татмедиа», журналом «Ялкын», государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Республиканский центр внешкольной работы», телерадиокомпанией «Новый век», Институтом социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, региональным отделением организации «Первый патриот» в РТ и региональным отделением «Движения первых» в РТ.

«Наш важный и основной партнер – Министерство молодежи. Огромная благодарность за то, что увидели в этом фестивале будущее. Надеюсь, при вашем активном патронировании фестиваль станет большим событием», – прокомментировал участие Минмола руководитель РА «Татмедиа».