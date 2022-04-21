Журнал ВСК «ВыИскали» — лучшее медиа в сфере финансовых/страховых услуг 2022 года

Онлайн-журнал Страхового Дома ВСК «ВыИскали» победил в номинации «Лучшее медиа в сфере финансовых/страховых услуг 2022» по итогам Всероссийского конкурса лучших корпоративных медиа.

Мероприятие традиционно проводится Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) совместно с Издательским Домом «МедиаБизнес».

Конкурс «Лучшее корпоративное медиа» формирует в российских деловых кругах понимание широких возможностей корпоративных медиа для повышения эффективности бизнеса. На оценку жюри представляются самые яркие проекты, направленные на выстраивание качественных и эффективных коммуникаций с аудиторией бренда.

«ВыИскали» — онлайн-журнал Страхового Дома ВСК. Авторы издания простым языком объясняют, как решить проблемы, связанные с авто, домом, путешествиями, здоровьем и спортом. Миссия издания — помочь читателю решить конкретную проблему, без опыта и консультации со специалистами.

В 2021 году сайт издания посетило более миллиона уникальных пользователей. На аккаунты бренд-медиа подписано более 50 тысяч человек. В 2022 году команда проекта выпустила подкаст, в котором озвучила лучшие статьи, которые авторы «ВыИскали» написали с редкими узкопрофильными экспертами или приглашенными героями.

Конкурс «Лучшее корпоративное медиа» проводится АКМР, единственной российской профессиональной ассоциацией топ-менеджеров по корпоративным коммуникациям, с 2016 года. Цели конкурса — отметить лучшие компании с точки зрения взаимодействия с внутренними и внешними аудиториями, содействовать повышению профессионализма корпоративных медиа, стимулировать и поддерживать активность компаний в развитии собственных изданий и сайтов.

«В современном мире компаниям жизненно важно правильно подбирать и развивать инструменты прямых коммуникаций с аудиторией. Для ВСК это одна из стратегических задач развития. Мы стремимся стать компанией осознанного выбора клиента, в основе деятельности которой - теплые и доверительные отношения с аудиторией. Для этого мы планомерно развиваем собственные независимые каналы коммуникаций, способные оставаться рядом с нашими клиентами и решать бизнес-задачи. У нас активно развиваются онлайн-площадки, компания открывает новые каналы для взаимодействия с аудиторией. Например, в марте был запущен Telegram-канал со встроенным ботом, в котором любой желающий может оперативно урегулировать любые страховые вопрос.», — отметила Ольга Сорокина, члена Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.