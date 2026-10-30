Журнал «Татарстан» рассказал о Лазаре Пинхасике и других главредах до 1937 года

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В День памяти жертв политических репрессий, 30 октября, в Национальной библиотеке РТ журнал «Татарстан» рассказал о возглавлявших издание с 1920 по 1937 годы.

«Журналисты – это люди, которые пишут о судьбах других людей, но о себе никогда не говорят. Как сапожники без сапог, хотя у них такие же интересные судьбы», – сказала корреспонденту «Татар-информа» главный редактор журнала «Татарстан» Татьяна Вафина.

Когда журнал готовил выпуск к своему столетию, выяснилось, что все восемь главных редакторов журнала довоенного периода были репрессированы в 1937-м и позднее реабилитированы. Информации о них было совсем немного: даты рождения, расстрела и реабилитации. Поэтому редакция задалась целью найти и изучить их биографии.

Днями и ночами сотрудники журнала исследовали архивы Национальной библиотеки РТ. Недавно им удалось разобраться в истории одного из этих людей – главного редактора журнала «Большевик Татарии» Лазаря Пинхасика. Статья, подробно описывающая жизнь журналиста на восьми страницах – карьера в Казани, арест, расстрел за «вредительство в сфере культуры», судьба супруги и детей – была опубликована в июле 2026 года.

«Главные редакторы занимали также руководящие посты в Татарстане – это были первые лица: секретари обкома, ректоры, создатель рабфака. Журнал им был дан в нагрузку. Пинхасик в этих расстрельных списках записан как ректор КГУ», – пояснила Вафина.

Лазарь Пинхасик и Флера Пинхасик Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Журналистам «Татарстана» удалось даже найти родственников Пинхасика: невестку и внука. Нашли их совершенно неожиданным образом – через пресс-службу «Татэнерго» и их корпоративную газету, где оказался упомянут Марат Лазаревич Пинхасик, проработавший в компании всю жизнь. Внука, к слову, назвали именем деда – Лазарь Маратович Пинхасик.

Творческая встреча, на которой журнал «Татарстан» представил всё, что известно о главных редакторах издания довоенного времени, в том числе и Пинхасике, прошла в Национальной библиотеке РТ и была приурочена ко Дню памяти жертв политических репрессий.

«Хотите запомнится на века – помните тех, кто был до нас», – заметила перед началом творческой встречи директор Нацбиблиотеки РТ Мадина Тимерзянова. На встречу пришли и родственники бывшего главреда «Большевика Татарии».