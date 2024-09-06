Журнал «Татарстан» назвал пять лучших фольклорных ансамблей республики

Народная артистка РТ Римма Ибрагимова и ансамбль "Чишмә"

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Журнал «Татарстан» назвал имена лучших фольклорных ансамблей нашей республики по версии издания на концерте в сквере у «Татмедиа». Победителей определили читатели журнала в онлайн-голосовании.

«Одна из основных задач, которую мы сегодня ставим перед нашей отраслью, глубинное изучение и освещение межнациональной тематики, донесение до аудитории информации о традициях, культуре, истории, самобытности народов, проживающих в России и Татарстане», — сказала первый заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эльвира Ахметова.

Тюрко-татарская этногруппа «Риваят» Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

В голосовании журнала «Татарстан» на звание лучшего ансамбля приняло участие почти 12 тыс. человек. Среди претендентов 26 коллективов со всей республики. Издание утвердило пять номинаций: русские, татарские, мордовские, чувашские ансамбли, а также выбор редакции.

«Наш журнал живет уже 103 года. И все 103 года мы ездим по всем районам, селам и деревням республики и видим, что почти в каждом сельском клубе есть ансамбль, который является душой села», — рассказала главный редактор журнала «Татарстан» Татьяна Вафина.

Народный коллектив театра русской песни из города Чистополь Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Лучшим татарским фольклорным ансамблем был выбран коллектив «Чишмә» из Сармановского района. Он набрал 2 300 голосов. Почти четверть всех голосов набрал народный коллектив театра русской песни из города Чистополь, став лучшим русским фольклорным ансамблем. Лучшим мордовским был выбран «Лемзер» из Черемшанского района, кряшенским — «Тәңкәләр» из Кайбицкого района. Свой выбор редакция журнала остановила на коллективе «Сандугач» из Камско-Устьинского района.

«Я не могу сказать, что они у меня бабушки или даже апалар (обращение к старшей женщине — прим. Т-и). Я им всегда говорю „девочки“, потому что они активные и позитивные», — рассказала про свой коллектив художественный руководитель ансамбля «Чишмә».

На уличном концерте выступили ансамбли-победители, тюрко-татарская этногруппа «Риваят» и народная артистка РТ Римма Ибрагимова.