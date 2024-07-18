Журнал «Татарстан» анонсировал презентацию книги Алисы Котовой «Седьмое колено»

Главный редактор журнала «Татарстан» Татьяна Вафина и капитан «Арабеллы» Роман Лизалин с книгой «Седьмое колено» Фото: t.me/protatarstan

О предстоящей презентации книги Алисы Котовой «Седьмое колено», на которой можно будет познакомиться с автором и задать ей вопросы, а также получить автограф, сообщила редакция журнала «Татарстан».

«Спешим сообщить вам о скором старте продаж новой книги – "Седьмое колено". Мистический детектив "Седьмое колено" – это истории и судьбы людей, которые уходят от нас внезапно», – говорится в анонсе, опубликованном в телеграм-канале журнала.

Авторы публикации отмечают, что отправной точкой повествования книги стала трагедия на теплоходе «Булгария».

«Книга поделена на семь частей, каждая из которых рассказывает историю отдельного рода до седьмого колена. Сквозь всё произведение красной нитью проходит история семьи, которая спаслась после крушения «Булгарии».

Детективная составляющая книги также косвенно касается трагедии на теплоходе, и её финал (раскрытие преступления) говорит о том, что добро всегда победит зло, каким бы оно хитроумным ни было», – отмечают авторы публикации.

Презентация состоится 24 июля в 14:00 мск в гостиничном комплексе «Ногай», вход свободный.

Онлайн регистрация - в сообществе татарского книжного издательства.