Журнал «Салават күпере» выпустил раскраску на татарском языке для маленьких читателей

Подарок в виде большой раскраски приготовил для читателей журнал «Салават күпере», входящий медиахолдинг АО «Татмедиа».

Раскраски «Дикие животные» и «Домашние животные» помогут ребенку ознакомиться с миром диких и домашних животных, научиться правильно раскрашивать зверей на примере наклеек, узнать много нового, посмотрев интересные видео через QR-коды. Также раскраски учат с ранних лет распознавать буквы, собирая названия животных из букв-наклеек, развивают мелкую моторику, логическое мышление, внимательность, творческий и интеллектуальный потенциал.

Заказать раскраску онлайн можно через KazanExpress,OZON,Wildberries и Яндекс.