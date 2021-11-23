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Культура
23 ноября 2021  11:44

Журнал «Салават күпере» выпустил раскраску на татарском языке для маленьких читателей

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Подарок в виде большой раскраски приготовил для читателей журнал «Салават күпере», входящий медиахолдинг АО «Татмедиа».

Раскраски «Дикие животные» и «Домашние животные» помогут ребенку ознакомиться с миром диких и домашних животных, научиться правильно раскрашивать зверей на примере наклеек, узнать много нового, посмотрев интересные видео через QR-коды. Также раскраски учат с ранних лет распознавать буквы, собирая названия животных из букв-наклеек, развивают мелкую моторику, логическое мышление, внимательность, творческий и интеллектуальный потенциал.

Заказать раскраску онлайн можно через KazanExpress,OZON,Wildberries и Яндекс.

 

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