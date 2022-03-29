Журнал «Салават купере» приглашает отметить День детской книги в Нацбиблиотеке РТ

В Национальной библиотеке РТ состоится праздник, приуроченный к Международному дню детской книги. 2 апреля журнал «Салават купере» представит здесь новинки сказок для детей на русском и татарском языках, изданные редакцией, а также пригласит всей семьей погрузиться в атмосферу национальной литературы и музыки.

Специальными гостями праздника станет творческая семья Закировых — артист Татарского государственного Академического театра имени Г.Камала, заслуженный артист РТ Ильнур Закиров, музыкант, артистка оркестра Татарского государственного Академического театра имени Г.Камала Дина Закирова и их дочь Залия.

Мероприятие пройдет 2 апреля. Гостей ожидают сказки «Непоседа Пин», «Нужен друг», «Ягодная сказка» и «Маленькое облачко», которые прочитает Ильнур Закиров, национальные мелодии в исполнении Дины Закировой, лотерея, увлекательный мастер-класс для детей от Сайдаш и другие события.

Вход на праздник бесплатный, начало мероприятия запланировано на 11.00.