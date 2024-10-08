Журнал «Сабантуй» отметил свое столетие фотовыставкой

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Журнал «Сабантуй» отметит 10 октября свое столетие. К своему юбилею руководство молодежного издания подготовило фотовыставку.

«"Сабантуй" — это главное издание "Татмедиа", которое вырастило за сто лет сотни и тысячи авторов, заложило основы татароязычной журналистики», — рассказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Ретроспективу своей вековой истории журнал начал проводить в январе. В отдельной рубрике читатели знакомились с сотней личностей, принимавших активное участие в жизни издания, рассказала заместитель главного редактора «Сабантуя» Руфия Мухутдинова.

Продолжением рубрики стала фотовыставка — «Сабантуй» в сотне лиц. Здесь можно встретить портреты основателей газеты и ее первых редакторов, писателей и журналистов, которые публиковали свои произведения и статьи на страницах «Сабантуя», ветеранов издания.

До 2014 года «Сабантуй» был газетой. До 1991 года газета называлась «Яш ленинче» («Молодой ленинец»). Со дня своего основания 10 октября 1924 года «Сабантуй» являлся главной творческой площадкой для молодых татарских писателей. Здесь вели свои рубрики Муса Джалиль, Абдулла Алиш, Фатих Карим. В 1970-е годы газета достигла своего пика, печатаясь тиражом более 100 тысяч экземпляр. Сегодня тираж газеты составляет около 7 тысяч.

«Если бы не было газеты "Яш ленинче" татарской литературы и журналистики могло и не быть», — отметил Садыков.

В газете также публиковались: председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла, заместитель председателя Ильсияр Иксанова, писатели Лябиб Лерон, Ильдар Юзеев и многие другие. В свое время именно «Сабантуй» открыл Иксанову как поэта.

«К сожалению, мне кажется, в последнее время публикуется очень мало детей. Детское творчество должно быть в центре внимания издания», — поделилась Иксанова.