Журнал «Поволжская археология» включен в международную базу научных публикаций

Научный журнал «Поволжская археология», издаваемый Институтом археологии имени А. Х. Халикова Академии наук Татарстана совместно с Марийским государственным университетом, включен в базу Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Академии наук РТ.

«Решение о включении журнала в состав RSCI принималось рабочей группой по оценке качества и отбору журналов в базу RSCI в соответствии с заключениями тематических экспертных советов, полученных на основании анализа библиометрических показателей издания, а также оценки общественной экспертизы, проведенной ведущими российскими учеными и экспертами», — говорится в сообщении.

Целью проекта RSCI является включение лучших российских журналов в специальную базу данных и размещение их на платформе Web of Science. Индексация в этой базе помогает отслеживать цитируемость издания, что в свою очередь позволяет значительно улучшить различимость российских научных журналов в международном информационном пространстве. Новый перечень RSCI, который включает 887 журналов, размещен на сайтах РАН, НЭБ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Высшей школы экономики, а также Ассоциации государственных научных центров.